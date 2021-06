Cashback, ecco quando arriveranno i rimborsi e cosa potrebbe succedere dopo

Il 30 giugno si chiude il primo semestre del cashback

Dall’1 luglio potranno partire i rimborsi

Non è chiaro se la misura verrà rinnovata

Cashback, quando arrivano i rimborsi? Il 30 giugno 2021, infatti, è la data in cui si chiuderà il primo semestre della la misura che fu voluta dal governo Conte per incentivare i pagamenti elettronici. Verranno rimborsati fino a 150 euro e si procederà ad assegnare il superpremio da 1.500 euro ai primi 100 mila partecipanti che avranno usato di più i pagamenti elettronici.

I rimborsi

Dall’1 luglio, intanto, partiranno i rimborsi relativi al 10% di quanto speso utilizzando carte di credito e altri pagamenti elettronici (non valgono gli acquisti on line). Verranno effettuati accrediti direttamente nei conti correnti indicati in fase di iscrizione attraverso l’app IO (o successivamente) e che ammontano fino a un massimo di 150 euro. I bonifici arriveranno al massimo entro il 29 agosto 2021.

Come fare reclamo

Sul portale reclami di Consap sarà possibile fare reclamo se non si riceverà il rimborso del cashback o se l’importo non sarà corretto. Successivamente Consap avrà 30 giorni di tempo per valutare il singolo caso.

Circa 8 milioni gli aderenti

Sono otto milioni gli italiani che hanno aderito al programma. Entrare nei 100 mila che riceveranno il premio da 1.500 euro è diventato una sorta di gioco nazionale con numerosi “furbetti” che hanno scalato la classifica frazionanando i propri pagamenti o mettendo in atto altri sistemi che potrebbero anche essere messi sotto osservazione del Ministero dell’Economia. Tra le ipotesi circolate anche quella che i “furbetti” possano essere esclusi dal rimborso.

Dopo il 30 giugno

Non è chiaro, invece, cosa accadrà dopo il 30 giugno: la misura verrà rinnovata? Su questo aspetto, infatti, ci sono molti dubbi nel governo adesso guidato da Mario Draghi. L’ipotesi più certa è che il cashback non continuerà alla stessa maniera: potrebbero cambiare le regole o addirittura la misura potrebbe essere definitivamente accantonata. Cambieranno le regole o tramonterà l’iniziativa? Attualmente, comunque, non ci sono indicazioni da parte del governo, quindi l’1 luglio si azzererà il contatore dell’app IO e si ricomincerà da capo per un altro semestre: quindi un altro 10% di rimborsi sugli acquisti cashless e la partecipazione automatica al super-premio da 1.500 euro.