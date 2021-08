Silvestro Busà e l’idea degli occhiali “green” partita da Messina

Silvestro (Silvio) Busà è il fondatore di un’azienda che produce occhiali da sole

Collezione principale è quella in legno e bambù, fatta a mano ed ecosostenibile

Dopo un inizio difficile, Busà continua a voler dare fiduica a Messina, sua città natale

“Messina non è un posto in cui è facile andare avanti, ma io le dò fiducia: ha potenzialità”. Così parla Silvestro Busà, fondatore di Silver Bush, azienda che produce occhiali da sole nella città dello Stretto. Un progetto che nasce dal bancone di un negozio di integratori e che ha previsto la svolta “green” dell’economia europea.

Busà: “Tanti problemi a Messina, ma io credo nella città”

Occhiali in legno, scelte sostenibili. Tutto è nato da una passione, quella per l’ottica: “Era da diverso tempo che avevo quest’idea che mi frullava per la testa quando ho iniziato a lavorarci”. Nel 2015 Busà lavorava dietro al bancone di un negozio di integratori, ma sapeva che quella sarebbe stata solo un’occupazione temporanea. “Quell’anno non mi hanno rinnovato il contratto – ricorda – e allora la scelta era o andarmene o trovare un modo per rimanere a Messina”.

La scelta è stata quella di rimanere a casa. Anche se il rapporto di fiducia con la città non è sempre stato reciproco: “A Messina ci sono tante risorse e opportunità, ma ho avuto difficoltà a trovare il favore dei miei concittadini”, spiega l’imprenditore.

Dopo un paio d’anni di lavoro e di raccolta di finanziamenti, nel 2018 il progetto Silver Bush è nato. “Il nome è un ricordo di quando lavoravo per l’aeronautica a Sigonella nel ’97 – sorride Busà – i soldati americani avevano storpiato il mio nome in Silver e il cognome in Bush, come il presidente”.

Silver Bush: “Punto soprattutto sulla collezione in legno”

Silver Bush è un’azienda che si occupa di produzione e vendita di occhiali da sole fatti a mano. La vendita avviene tramite un e-commerce. “Per un periodo delle ottiche messinesi hanno esposto e venduto i miei prodotti – racconta l’imprenditore – ma hanno deciso di non continuare, continuando a dare fiducia ai brand tradizionali“.

Diverse le linee proposte: il fiore all’occhiello, però, è quella in legno, tutta fatta a mano a partire dai disegni di “Bush”. L’artigiano a cui Busà si affida per la produzione degli occhiali in legno, un hobbista, è originario dei Nebrodi, il che garantisce una produzione sostenibile e 100% siciliana. “Alcuni occhiali sono fatti a partire da vecchi skateboard”.

Una delle montature in legno

Tra eco-sostenibilità e critiche, il futuro dell’azienda messinese

“L’idea di puntare alla sostenibilità l’avevo già prima che esplodesse il fenomeno dell’economia verde“, spiega, ma oggi è più attuale che mai. Così, quasi anticipando i progetti europei dell’ultimo anno, già nel 2018 Busà produceva montature sostenibili. Non tutti però, hanno creduto in lui. Anzi. Molti hanno cercato di mettergli i bastoni tra le ruote, o quantomeno di dissuaderlo dal portare avanti il suo progetto. “Ma io ho la testa dura, più mi si dice di non fare una cosa più la faccio – sorride Busà – Ricordo che, quando ho proposto il mio progetto per ricevere un finanziamento statale, è stato ritenuto poco innovativo. Quegli stessi soldi li ha ricevuti chi doveva aprire un panificio”.

Oggi, forte dell’esperienza di sfiducia da parte di negozianti e concittadini, Busà punta al resto d’Italia (e del mondo). “Buona parte degli ordini arrivano dal nord Italia – continua – ed ora vorrei trovare ottiche o negozi di abbigliamento in altre città e soci in Italia e nel mondo, ho già qualche contatto ai Caraibi“. Gli ordini meridionali, infatti, sono pochi. Ad acquistare soprattutto i giovani: ormai l’impresa punta su di loro, preferendo le pubblicità sui social agli altri mezzi di comunicazione.