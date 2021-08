Sanità in Sicilia, al via collaborazione tra Cefpas e Distretto Meccatronica

Promuovere nuovi processi di innovazione

Nuove tecnologie in ambito sanitario

Apportare competenze specifiche nel settore

Al via una collaborazione tra il Cefpas (Centro di formazione sanitaria della Regione Siciliana) e il Distretto di Meccatronica della Sicilia. Le due realtà intendono promuovere nuovi processi di innovazione e accelerazione in campo sanitario, al fine di rendere più fruibile ed interoperabile l’efficientamento dei servizi sanitari.

Gli obiettivi della collaborazione

“Le competenze dei due enti – si legge in una nota – e il ruolo fondamentale che esercitano su scala siciliana nei loro rispettivi campi diventano risorse fondamentali per la normalizzazione delle informazioni in ambito sanitario, l’ottimizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro, i sistemi innovativi di sanificazione e il contenimento del rischio biologico, il tutto attraverso nuove tecnologie”.

Processi innovativi

“Il Cefpas e Meccatronica – affermano il direttore del Cefpas Roberto Sanfilippo e Antonello Mineo, presidente del Distretto – insieme possono apportare con le competenze specifiche e le proprie risorse umane interne, un processo innovativo tecnologico paragonabile a un incubatore di impresa finalizzato a un netto miglioramento degli indicatori quali-quantitativi della vita dei siciliani, con un incremento anche in termini di welfare e di opportunità occupazionali”.

Nella foto: Antonello Mineo (Meccatronica), il governatore Nello Musumeci e Roberto Sanfilippo (Cefpas)