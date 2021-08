Agricoltura, per il Psr Sardegna nel prossimo biennio 437 milioni

I Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2020 sono stati prorogati fino al 2022

Il Psr Sardegna 2014-2020 ha ricevuto una dotazione finanziaria di 1,29 miliardi di euro

Due i bandi attualmente aperti

Grazie al prolungamento fino al 2022 dei Programmi di Sviluppo Rurale deciso dall’Unione Europea, al Psr Sardegna 2014-2020 sono stati destinati 437 milioni di euro, risorse aggiuntive che vanno ad incrementare l’iniziale dotazione finanziaria di 1,29 miliardi di euro.

Nel dicembre 2020, con il Regolamento di Transizione n.2220, l’Ue – a causa dell’emergenza Covid19 e in attesa dell’entrata in vigore, dal 1 gennaio 2023, della nuova Politica Agricola Comune – ha infatti deciso di prorogare i Programmi di Sviluppo sostenuti dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) fino alla fine del 2022.

Nel mese di giugno 2021 il Governo nazionale, dopo mesi di braccio di ferro con le regioni del Sud sulle modalità di ripartizione dei fondi che, a causa della revisione dei criteri da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le regioni del Sud si sarebbero ridotti, ha dato il via libera alla ripartizione delle risorse creando un fondo di 92milioni e 700mila euro per il riequilibrio finanziario destinato alle regioni penalizzate.

Le risorse del Psr Sardegna

Per i Programmi di Sviluppo Rurale la Regione Sardegna ha ricevuto una dotazione finanziaria di 1 miliardo e 308 milioni, ridotta a 1 miliardo e 291 milioni di euro a seguito del contributo di 16,9 milioni di euro a favore delle Regioni dell’Italia centrale colpite dal Sisma dell’agosto 2016.

A marzo 2021 risultavano erogati circa il 65% dei fondi.

Alle risorse iniziali, grazie alla proroga fino al 2022, si aggiungono 437 milioni di euro da destinare a progetti da finanziare per il biennio 2021-2022.

I bandi aperti

Sono due i bandi al momento aperti: