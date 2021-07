I 5 posti da vedere assolutamente in Basilicata

Cinque tappe imperdibili per una vacanza in Basilicata

Dal mare alla montagna passando per i laghi: la terra lucana è tutta da scoprire

Ottima cucina locale e località da favola per scoprire la vera essenza della Basilicata

La Basilicata è una regione ricca di tesori. Se state organizzando un tour alla scoperta delle bellezze della Basilicata l’idea migliore è sicuramente quella di lasciarsi sedurre da tutte le sfumature di questa terra, dai dai caratteristici Sassi di Matera alle sue incantevoli spiagge selvagge passando per piccoli borghi e paesaggi da favola.

La Basilicata offre ai suoi visitatori panorami mozzafiato degni di vere e proprie cartoline. Quando si pensa a questa regione, inevitabilmente, la mente ci porta alle case di pietra di Matera ma si tratta di una terra che dal mare alla montagna riesce a stupire con le sue incredibili bellezze e sfaccettature.

In questo articoli vi porteremo alla scoperta dei 5 luoghi da vedere assolutamente in Basilicata, località che non dovete perdere se state progettando una vacanza nella terra che ha ispirato il famoso romanzo autobiografico di Carlo Levi “Cristo si è fermato a Eboli” e ha fatto da location per svariati film. Lasciatevi trasportare dai profumi e dai colori dell’enogastronomia locale e dai percorsi che dal mare portano alla montagna. Prendete nota e non lasciate la bella terra lucana senza prima aver sostato in queste località.

Matera

Impossibile visitare la Basilicata e non fare tappa a Matera. Si tratta sicuramente di una delle località più belle e cariche di fascino di tutto il Sud Italia, un luogo in cui il tempo sembra essersi fermato e le linee delle casi di pietra offrono panorami unici. Eletta Capitale Europea della Cultura 2019, Matera è diventata famosa soprattutto per i suoi caratteristici Sassi.

Durante il periodo di Natale vi consigliamo di non perdere la rappresentazione del Presepe vivente direttamente nella straordinaria cornice dei Sassi. Un’esperienza emozionante che porterete sempre nel cuore. Le grotte scavate nella terra, il saliscendi delle stradine che si snodano tra le vecchie case e le costruzioni rupestri offrono al visitatore uno scenario davvero sensazionale che sembra venir fuori da un quadro.

Borgo di Venosa

Piccolo e pittoresco, il borgo di Venosa conta poco più di 11mila abitanti e vanta i resti di antiche necropoli, rilevante dettaglio che lo rende un luogo affascinante e ricco di storia. Inserito tra i borghi più belli d’Italia, il borgo di Venosa è un vero e proprio gioiellino della Basilicata.

Perdetevi tra le viuzze di Venosa e concedetevi una pausa pranzo in una delle osterie presenti. Qui potrete gustare gli strascinati, una deliziosa pasta fatta in casa con sugo e cacio ricotta grattugiato. Una vera e propria prelibatezza del luogo! L’ottimo piatto di pasta va accompgnato rigorosamente con un bel bicchiere di Aglianico del Vulture, vino rosso locale dal particolare colore rubino e un particolare aroma di viola.

Maratea e le sue spiagge

Dall’entroterra passiamo al profumo di salsedine. Regina assoluta delle spiagge della Basilicata, Maratea è una località stupenda in cui trascorrere giornate all’insegna del relax e della bellezza naturale. Non a caso viene definita la perla del Tirreno! Si tratta sicuramente di una delle località turistiche e marittime più frequentate dai turisti italiani e stranieri, durante l’alta stagione, infatti, vi potrà capitare di trovare le sue spiagge affollate.

Se non amate il caos vi consigliamo di prenotare una vacanza a Maratea in bassa stagione così da godere in tranquillità di tutta la sua bellezza e dei suoi panorami da sogno. Mare limpido e cristallino, sabbia dal colore scuro e caratteristici arenili impreziosiscono la Marina di Maratea, una località perfetta per chi vuole scoprire la Basilicata marina.

Laghi di Monticchio

Dal mare passiamo ora ai laghi. Nella Riserva del Vulture potrete ammirare i Laghi di Monticchio svilupparsi al posto del cratere del Monte Vulture, un antico vulcano ormai spento. Si tratta, infatti, di due laghi vulcanici. Uno più grande e l’altro più piccolo, da sempre richiamano l’attenzione di tanti visitatori che amano concedersi una giornata rilassante sulle rive dei laghi.

Uno spettacolo naturale unico quello che i due laghi regalano con la ricca e verde vegetazione che li incornicia in un panorama suggestivo. Il Lago Piccolo e il Lago Grande di Monticchio sono mete perfette per chi ama la natura e vuole passeggiare nel bosco percorrendo i sentieri adiacenti ai laghi immergendosi nella riserva naturale. Vi consigliamo di ammirare il panorama direttamente da uno dei tanti pedalò e barchette da noleggiare sulle rive del Lago Grande. Un’esperienza davvero incredibile!

Borgo di Craco

Il nostro viaggio alla scoperta dei 5 luoghi da visitare assolutamente in Basilicata si conclude nel piccolo borgo di Craco, un gioiellino che ancora pochi conoscono ma che è carico di fascino. Conosciuto da tutti come “borgo fantasma“, è un comune piccolissimo delle provincia di Matera che sorge nella zona collinare che precede l’Appennino Lucano.

Si tratta sicuramente di una delle tappe più suggestive del tour della Basilicata che vi stiamo consigliando, un piccolo paese abbandonato dagli anni ’60. Tutto è rimasto esattamente come è stato lasciato dai suoi abitanti. Il borgo lucano venne distrutto nel 1963 da una violenta frana che costrinse la popolazione locale ad abbandonare le proprie case per rifugiarsi nel nuovo comune di Craco Peschiera. Craco è oggi un museo a cielo aperto, una meta curiosa e particolare per chi ama itinerari fuori dagli schemi e dalle solite rotte turistiche.