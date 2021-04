L’idea di una coppia di trasformare il casale in una struttura ricettiva

Il Ragusano si apre alle nuove frontiere dell’ecoturismo

Nonostante la pandemia le attese per il futuro sono piene di speranze

Quando un’idea estemporanea diventa una realtà di successo: è la storia di N’Orma, nata dall’amore per la Sicilia e il rispetto dei luoghi. Esempio di come anche a Ragusa si possa fare un altro tipo di turismo.

N’Orma: da baglio abbandonato a hotel

“Abbiamo pensato di aprire il nostro piccolo mondo agli altri”

Ecoturismo a Ragusa, le frontiere “aperte” dal Covid-19

Negli ultimi anni si è senza dubbio assistito a una crescita nell’interesse per i cosiddetti bioalberghi, tant’è che esistono interi portali di prenotazione dedicati agli amanti della sostenibilità anche in vacanza. Più in generale, è aumentato l’interesse per la bioedilizia. Allo stesso tempo, però, la straordinarietà dell’emergenza Covid-19 ha portato ad un aumento dell’interesse nei confronti dell’ecoturismo.

“Per il 92% degli italiani, l’emergenza Covid-19 incide sulle scelte turistiche – ha spiegato Pecoraro Scanio in occasione della presentazione del rapporto ‘Gli italiani, il turismo sostenibile e l’ecoturismo’ di UniVerde – Il 40% viaggerà meno e il 74% ritiene il turismo sostenibile più sano e sicuro”.

Montalbano, il Covid e il futuro

Così una vacanza nella natura, in un vecchio casale ristrutturato nel rispetto dei luoghi e per garantire l’autosufficienza della struttura, diventa più allettante della città. Anche in luoghi come l’altopiano ibleo, che ha a lungo vissuto grazie alla spinta turistica del fenomeno Montalbano. Oggi, però, la serie è finita, e si teme per il futuro di queste zone. “La provincia di Ragusa è bellissima al di là della serie TV e dei romanzi. Se io sono riuscita a vendere N’Orma, sicuramente si può vendere anche la provincia di Ragusa”.

Così la scorsa stagione è andata bene. Ma “io credo che la stagione dell’anno scorso alla fine sia andata bene a tutti, perché la gente aveva voglia di uscire. Quest’anno non so dire, probabilmente sarà più difficile, anche se ho già prenotazioni”, spiega Andreina.

Certo, una speranza per il futuro c’è. “Mi auguro che il covid abbia insegnato qualcosa, ovvero che il turismo si può fare anche da aprile a novembre, e non solo a luglio e agosto. Perché muoversi tutti nello stesso momento?”

Chiara Venuto Studentessa di English and American Studies, figlia d'arte, appassionata di storie racconta il territorio da quando aveva 17 anni