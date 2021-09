Patate ‘mpacchiuse, le origini e come si prepara questo piatto calabrese

Alla scoperta di un piatto tipico calabrese: le patate ‘mpacchiuse.

Sono originarie della città di Cosenza.

Le origini e la ricetta.

Le patate ‘mpacchiuse sono tra i piatti calabresi più noti, in questo caso proveniente dalla città di Cosenza, preparate, infatti, con le patate della Sila IGP che vengono cotte in poco olio cosicché non si friggano.

Per ‘mpachiuse s’intende appiccicate tra di loro: sì perché per via di questo tipo di preparazione, le fette di patate si attaccano (che possono essere arricchite con diversi ingredienti, ad esempio con funghi porcini o cipolla rossa di tropea. Di norma, le patate ‘mpacchiuse sono usate come antipasto.

Questo piatto risale al 600, quando i Carmelitani Scalzi introdussero la patata, giunta dall’America, guardata in Europa con sospetto per il colore, che allora era violaceo e ricordava alcune malattie.

LA RICETTA

Gli ingredienti: 4 grosse patate, 1 cipolla di Tropea, olio di oliva q.b.; sale q.b.; peperoncino fresco o in scaglie.

Come si preparano: lavare, pelare e tagliare le patate a rondelle spesse circa 3 o 4 millimetri. Sbucciare, poi, la cipolla rossa di Tropea e affettarla sottilmente. Prendere una padella molto grande e versare olio extravergine, ricoprendo soltanto il fondo.

Versare nella padella le patate, distribuendole uniformemente. Aggiungere il sale e il peperoncino piccante fresco tagliato a rondelle.

Cuocere le patate a fuoco medio, senza mescolare per almeno 20 minuti, finché le patate sul fondo non si saranno dorate. Passati i 20 minuti girare le patate senza farle rompere ed aggiungere la cipolla ed un altro pizzico di sale. Ricoprire e terminate la cottura, facendole dorare anche dall’altro lato.

Le patate vanno servite calde ma sono buone anche se tiepide o fredde, magari accompagnate da un buon bicchiere di vino rosso calabrese.

