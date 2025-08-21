Vacanze e ponti 2025/2026: calendario scolastico e festività

Vacanze e Ponti: l’arte di incastrare i giorni liberi

Vacanze e ponti sono così importanti che, ogni anno, all’approssimarsi di settembre, studenti, insegnanti, famiglie e lavoratori di ogni età si ritrovano a fare i conti con una delle attività più amate (e spesso sottovalutate): consultare il calendario scolastico alla ricerca dei tanto desiderati giorni di pausa. Le vacanze e i ponti 2025/2026 diventano così uno strumento prezioso per pianificare il tempo libero, organizzare una settimana bianca, concedersi un weekend fuori porta o semplicemente staccare la spina dalla routine quotidiana.

Non si tratta solo di evasione, ma di vera e propria gestione del tempo familiare e lavorativo: sapere in anticipo quando cadranno le festività o quando saranno previste sospensioni delle lezioni permette di organizzarsi al meglio, conciliando scuola, lavoro e relax. Per gli studenti è l’occasione per ricaricare le energie tra una verifica e l’altra; per i genitori, un’opportunità per godersi la famiglia; per i lavoratori, una chance di utilizzare strategicamente giorni di ferie e allungare i weekend.

In un paese come l’Italia, dove ogni regione può avere differenze nel calendario scolastico, tenere sott’occhio le date ufficiali è fondamentale. I ponti scolastici rappresentano un’occasione d’oro per fare una gita culturale, partire alla scoperta dei borghi italiani, raggiungere le montagne per sciare o semplicemente rilassarsi in casa senza l’assillo della sveglia.

Per questo motivo, la guida che segue ti aiuterà a identificare tutte le principali festività del periodo scolastico 2025/2026, regione per regione, in ordine cronologico, con uno sguardo attento anche alle possibili occasioni per organizzare piccole vacanze o viaggi da ricordare.

Vacanze e ponti – festività 2025

Ecco l’elenco delle principali festività e ponti durante il 2025, ordinate secondo il calendario:

1 novembre – Ognissanti (sabato) – non permette ponte

– Ognissanti (sabato) – non permette ponte 8 dicembre – Immacolata Concezione (lunedì) – weekend lungo

– Immacolata Concezione (lunedì) – weekend lungo 25–26 dicembre – Natale e Santo Stefano (giovedì/venerdì) – giorni festivi

– Natale e Santo Stefano (giovedì/venerdì) – giorni festivi 23 dicembre – 6 gennaio – Vacanze natalizie

Vacanze e ponti – festività 2026

Ecco le festività del 2026 in ordine cronologico:

1 gennaio – Capodanno (giovedì)

– Capodanno (giovedì) 6 gennaio – Epifania (martedì)

– Epifania (martedì) 5 aprile – Pasqua (domenica)

– Pasqua (domenica) 2–7 aprile – Vacanze di Pasqua (giovedì–martedì), incluse celebrazioni della Pasqua e Pasquetta

– Vacanze di Pasqua (giovedì–martedì), incluse celebrazioni della Pasqua e Pasquetta 25 aprile – Festa della Liberazione (sabato) – nessun ponte

– Festa della Liberazione (sabato) – nessun ponte 1 maggio – Festa del Lavoro (venerdì) – weekend lungo

– Festa del Lavoro (venerdì) – weekend lungo 2 giugno – Festa della Repubblica (martedì) – possibile ponte con lunedì 1 giugno

Inizio e fine lezioni nelle regioni (anno scolastico 2025/2026)

Regione / PA Inizio lezioni Fine lezioni Abruzzo 15 settembre 2025 9 giugno 2026 Basilicata 15 settembre 2025 10 giugno 2026 Calabria 16 settembre 2025 8 giugno 2026 Campania 15 settembre 2025 6 giugno 2026 Emilia‑Romagna 15 settembre 2025 6 giugno 2026 Friuli Venezia Giulia 11 settembre 2025 9 giugno 2026 Lazio 15 settembre 2025 8 giugno 2026 Liguria 15 settembre 2025 11 giugno 2026 Lombardia 12 settembre 2025 8 giugno 2026 Marche 15 settembre 2025 6 giugno 2026 Molise 15 settembre 2025 9 giugno 2026 Piemonte 10 settembre 2025 10 giugno 2026 Puglia 16 settembre 2025 9 giugno 2026 Sardegna 15 settembre 2025 8 giugno 2026 Sicilia 15 settembre 2025 9 giugno 2026 Toscana 15 settembre 2025 10 giugno 2026 Trentino-Alto Adige – Provincia autonoma di Bolzano 8 settembre 2025 16 giugno 2026 Trentino-Alto Adige – Provincia autonoma di Trento 10 settembre 2025 10 giugno 2026 Umbria 15 settembre 2025 9 giugno 2026 Valle d’Aosta 10 settembre 2025 10 giugno 2026 Veneto 10 settembre 2025 6 giugno 2026

Ora non resta che preparare la valigia (o almeno sognarla)

Con il calendario delle vacanze e ponti 2025/2026 ben chiaro davanti agli occhi, è il momento di iniziare a fantasticare: un weekend tra le montagne innevate, una fuga in una città d’arte, o semplicemente qualche giorno di relax tra le mura di casa. Qualunque sia il tuo stile di vacanza, conoscere le date giuste ti permette di viverle al meglio, evitando stress e imprevisti.

Che tu sia uno studente in attesa della pausa invernale, un genitore che vuole organizzare una gita in famiglia o un lavoratore alla ricerca del ponte perfetto, ora hai tutti gli strumenti per pianificare il tuo tempo libero con intelligenza.

Il prossimo passo? Aprire l’agenda, segnare le date e iniziare a progettare la tua prossima avventura. Perché il tempo libero, se ben pianificato, vale doppio.