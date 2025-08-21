Vacanze e ponti 2025/2026: calendario scolastico e festività

Vacanze e Ponti: l’arte di incastrare i giorni liberi
Vacanze e ponti sono così importanti che, ogni anno, all’approssimarsi di settembre, studenti, insegnanti, famiglie e lavoratori di ogni età si ritrovano a fare i conti con una delle attività più amate (e spesso sottovalutate): consultare il calendario scolastico alla ricerca dei tanto desiderati giorni di pausa. Le vacanze e i ponti 2025/2026 diventano così uno strumento prezioso per pianificare il tempo libero, organizzare una settimana bianca, concedersi un weekend fuori porta o semplicemente staccare la spina dalla routine quotidiana.
Non si tratta solo di evasione, ma di vera e propria gestione del tempo familiare e lavorativo: sapere in anticipo quando cadranno le festività o quando saranno previste sospensioni delle lezioni permette di organizzarsi al meglio, conciliando scuola, lavoro e relax. Per gli studenti è l’occasione per ricaricare le energie tra una verifica e l’altra; per i genitori, un’opportunità per godersi la famiglia; per i lavoratori, una chance di utilizzare strategicamente giorni di ferie e allungare i weekend.
In un paese come l’Italia, dove ogni regione può avere differenze nel calendario scolastico, tenere sott’occhio le date ufficiali è fondamentale. I ponti scolastici rappresentano un’occasione d’oro per fare una gita culturale, partire alla scoperta dei borghi italiani, raggiungere le montagne per sciare o semplicemente rilassarsi in casa senza l’assillo della sveglia.
Per questo motivo, la guida che segue ti aiuterà a identificare tutte le principali festività del periodo scolastico 2025/2026, regione per regione, in ordine cronologico, con uno sguardo attento anche alle possibili occasioni per organizzare piccole vacanze o viaggi da ricordare.
Vacanze e ponti – festività 2025
Ecco l’elenco delle principali festività e ponti durante il 2025, ordinate secondo il calendario:
- 1 novembre – Ognissanti (sabato) – non permette ponte
- 8 dicembre – Immacolata Concezione (lunedì) – weekend lungo
- 25–26 dicembre – Natale e Santo Stefano (giovedì/venerdì) – giorni festivi
- 23 dicembre – 6 gennaio – Vacanze natalizie
Vacanze e ponti – festività 2026
Ecco le festività del 2026 in ordine cronologico:
- 1 gennaio – Capodanno (giovedì)
- 6 gennaio – Epifania (martedì)
- 5 aprile – Pasqua (domenica)
- 2–7 aprile – Vacanze di Pasqua (giovedì–martedì), incluse celebrazioni della Pasqua e Pasquetta
- 25 aprile – Festa della Liberazione (sabato) – nessun ponte
- 1 maggio – Festa del Lavoro (venerdì) – weekend lungo
- 2 giugno – Festa della Repubblica (martedì) – possibile ponte con lunedì 1 giugno
Inizio e fine lezioni nelle regioni (anno scolastico 2025/2026)
|Regione / PA
|Inizio lezioni
|Fine lezioni
|Abruzzo
|15 settembre 2025
|9 giugno 2026
|Basilicata
|15 settembre 2025
|10 giugno 2026
|Calabria
|16 settembre 2025
|8 giugno 2026
|Campania
|15 settembre 2025
|6 giugno 2026
|Emilia‑Romagna
|15 settembre 2025
|6 giugno 2026
|Friuli Venezia Giulia
|11 settembre 2025
|9 giugno 2026
|Lazio
|15 settembre 2025
|8 giugno 2026
|Liguria
|15 settembre 2025
|11 giugno 2026
|Lombardia
|12 settembre 2025
|8 giugno 2026
|Marche
|15 settembre 2025
|6 giugno 2026
|Molise
|15 settembre 2025
|9 giugno 2026
|Piemonte
|10 settembre 2025
|10 giugno 2026
|Puglia
|16 settembre 2025
|9 giugno 2026
|Sardegna
|15 settembre 2025
|8 giugno 2026
|Sicilia
|15 settembre 2025
|9 giugno 2026
|Toscana
|15 settembre 2025
|10 giugno 2026
|Trentino-Alto Adige – Provincia autonoma di Bolzano
|8 settembre 2025
|16 giugno 2026
|Trentino-Alto Adige – Provincia autonoma di Trento
|10 settembre 2025
|10 giugno 2026
|Umbria
|15 settembre 2025
|9 giugno 2026
|Valle d’Aosta
|10 settembre 2025
|10 giugno 2026
|Veneto
|10 settembre 2025
|6 giugno 2026
Ora non resta che preparare la valigia (o almeno sognarla)
Con il calendario delle vacanze e ponti 2025/2026 ben chiaro davanti agli occhi, è il momento di iniziare a fantasticare: un weekend tra le montagne innevate, una fuga in una città d’arte, o semplicemente qualche giorno di relax tra le mura di casa. Qualunque sia il tuo stile di vacanza, conoscere le date giuste ti permette di viverle al meglio, evitando stress e imprevisti.
Che tu sia uno studente in attesa della pausa invernale, un genitore che vuole organizzare una gita in famiglia o un lavoratore alla ricerca del ponte perfetto, ora hai tutti gli strumenti per pianificare il tuo tempo libero con intelligenza.
Il prossimo passo? Aprire l’agenda, segnare le date e iniziare a progettare la tua prossima avventura. Perché il tempo libero, se ben pianificato, vale doppio.