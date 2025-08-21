Lidl apre a Conversano tante opportunità di lavoro con mansioni dettagliate

Lidl: chi è e perché è importante

Lidl è una catena di supermercati tedesca, parte del gruppo Schwarz, con oltre 12.000 negozi in 31 Paesi e circa 375.000 dipendenti.

In Italia è presente dal 1992, con circa 780 punti vendita, 12 centri logistici e oltre 23.000 collaboratori.

Il successo si basa su un modello discount, un’ampia gamma di prodotti a marchio proprio e offerte settimanali molto competitive.

Nuova apertura a Conversano: opportunità di lavoro

Il nuovo discount e il recruiting day

Lidl aprirà un nuovo supermercato a Conversano (Bari) e ha organizzato un Recruiting Day il 19 settembre 2025 , dalle 9:00 alle 17:00.

e ha organizzato un , dalle 9:00 alle 17:00. Le candidature vanno inviate tramite il sito ufficiale “Lavora con noi”, selezionando l’opzione “Recruiting Day Nuova Apertura Conversano”.

Profili ricercati e mansioni principali

Ecco le figure attualmente ricercate e le loro principali mansioni:

Addetto vendite part-time (f/m)

Gestione cassa, assistenza al cliente e rifornimento della merce.

Apprendista addetto vendite (f/m) part‑time

Percorso formativo affiancato al team per imparare a rifornire scaffali, effettuare operazioni di cassa e assistere il cliente.

Addetto vendite a chiamata (f/m)

Contesto lavorativo dinamico e massima flessibilità; supporto nelle attività di vendita secondo le necessità.

Addetto vendite – 8 ore domenicali (f/m)

Ideale per chi studia o ha già un impiego part‑time: lavoro concentrato la domenica.

Operatore di filiale part‑time (f/m)

Gestione della pulizia del punto vendita e rifornimento scaffali, assicurando supporto nelle attività quotidiane.

Assistant Store Manager (Commesso specializzato)

Supporto al capo filiale nella gestione commerciale ed economica del punto vendita. Mansioni principali:

Gestione del personale (turni, formazione)

Verifica prezzi e assortimento prodotti

Mantenimento dell’ordine e pulizia del punto vendita

Garanzia del rispetto delle normative sulla sicurezza e HACCP

Assistenza al cliente e sostituzione del Store Manager in sua assenza.

Supermercati Lidl in provincia di Bari: indirizzi e orari

Località Indirizzo Orari principali Bari (Castelluccio) Strada Castelluccio, 5 Lun–Ven 9‑14 / 16‑21, Sab 9‑21 Valenzano Via Sandro Pertini, 12 Lun–Ven 8‑14 / 15‑21, Gio 8‑14, Sab 9‑21 Modugno Via Papa Giovanni XXIII, 4 Lun–Sab 9‑21, Mer 15‑21 Turi Via Francesco Valentini Lun–Ven 9‑14 / 16‑21, Gio 9‑14, Sab 9‑21 Gioia del Colle Strada Statale 100, 371 Lun–Ven 8‑14 / 15‑21, Sab 8‑21 Monopoli Viale Aldo Moro Lun–Sab 9‑21, Gio 9‑14

(Orari indicativi: variazioni possono essere presenti a seconda della fonte consultata)

Perché Lidl è una scelta conveniente

Vantaggi per i clienti

Prezzi competitivi grazie ai marchi propri e alle offerte settimanali.

Vastissima gamma di prodotti: alimentari, freschi, articoli per la casa, giardinaggio, cura personale, elettrodomestici, moda.

Volantini disponibili online e in negozio, con promozioni sempre aggiornate.

Servizi aggiuntivi

Reso entro 30 giorni presentando lo scontrino.

Servizio clienti efficiente, iniziative e concorsi a premi a livello nazionale.

Tecnologie moderne alle casse per velocizzare i pagamenti.

Punti essenziali in formato elenco

Lidl è una catena discount forte sul territorio, focalizzata su convenienza e innovazione.

Nuova apertura a Conversano (Bari), con Recruiting Day il 19 settembre 2025 .

. Figure ricercate con mansioni specifiche:

Addetto vendite (cassa, scaffali, cliente)

(cassa, scaffali, cliente) Apprendista addetto vendite (formazione attiva con rifornimento, cassa, assistenza)

(formazione attiva con rifornimento, cassa, assistenza) Addetto vendite a chiamata (attività dinamiche e flessibili)

(attività dinamiche e flessibili) Addetto vendite domenicale (8 ore nella giornata della domenica)

(8 ore nella giornata della domenica) Operatore di filiale (pulizia e rifornimento scaffali)

(pulizia e rifornimento scaffali) Assistant Store Manager (gestione personale, assortimento, HACCP, supporto manageriale)

(gestione personale, assortimento, HACCP, supporto manageriale) Numerosi punti vendita attivi nella provincia di Bari, con orari dettagliati.

Offerte vantaggiose, servizi moderni e attenzione al cliente.

Lidl conquista la provincia di Bari: un’occasione per clienti e lavoratori

L’arrivo del nuovo Lidl a Conversano rappresenta molto più di un’apertura commerciale: è un’opportunità concreta per chi cerca lavoro nella GDO, ma anche un vantaggio per tutti i cittadini grazie a prezzi accessibili, servizi efficienti e offerte settimanali imbattibili.

Con punti vendita strategici in tutta la provincia di Bari e una reputazione costruita sull’efficienza tedesca e l’attenzione ai bisogni locali, Lidl si conferma un protagonista solido nel panorama della distribuzione.

Chi cerca qualità e risparmio, oggi più che mai, sa dove andare. E chi cerca un lavoro stabile e dinamico, sa dove candidarsi.