Lidl apre a Conversano tante opportunità di lavoro con mansioni dettagliate

Lidl: chi è e perché è importante
Lidl è una catena di supermercati tedesca, parte del gruppo Schwarz, con oltre 12.000 negozi in 31 Paesi e circa 375.000 dipendenti.
In Italia è presente dal 1992, con circa 780 punti vendita, 12 centri logistici e oltre 23.000 collaboratori.
Il successo si basa su un modello discount, un’ampia gamma di prodotti a marchio proprio e offerte settimanali molto competitive.
Nuova apertura a Conversano: opportunità di lavoro
Il nuovo discount e il recruiting day
- Lidl aprirà un nuovo supermercato a Conversano (Bari) e ha organizzato un Recruiting Day il 19 settembre 2025, dalle 9:00 alle 17:00.
- Le candidature vanno inviate tramite il sito ufficiale “Lavora con noi”, selezionando l’opzione “Recruiting Day Nuova Apertura Conversano”.
Profili ricercati e mansioni principali
Ecco le figure attualmente ricercate e le loro principali mansioni:
Addetto vendite part-time (f/m)
- Gestione cassa, assistenza al cliente e rifornimento della merce.
Apprendista addetto vendite (f/m) part‑time
- Percorso formativo affiancato al team per imparare a rifornire scaffali, effettuare operazioni di cassa e assistere il cliente.
Addetto vendite a chiamata (f/m)
- Contesto lavorativo dinamico e massima flessibilità; supporto nelle attività di vendita secondo le necessità.
Addetto vendite – 8 ore domenicali (f/m)
- Ideale per chi studia o ha già un impiego part‑time: lavoro concentrato la domenica.
Operatore di filiale part‑time (f/m)
- Gestione della pulizia del punto vendita e rifornimento scaffali, assicurando supporto nelle attività quotidiane.
Assistant Store Manager (Commesso specializzato)
- Supporto al capo filiale nella gestione commerciale ed economica del punto vendita. Mansioni principali:
- Gestione del personale (turni, formazione)
- Verifica prezzi e assortimento prodotti
- Mantenimento dell’ordine e pulizia del punto vendita
- Garanzia del rispetto delle normative sulla sicurezza e HACCP
- Assistenza al cliente e sostituzione del Store Manager in sua assenza.
Supermercati Lidl in provincia di Bari: indirizzi e orari
|Località
|Indirizzo
|Orari principali
|Bari (Castelluccio)
|Strada Castelluccio, 5
|Lun–Ven 9‑14 / 16‑21, Sab 9‑21
|Valenzano
|Via Sandro Pertini, 12
|Lun–Ven 8‑14 / 15‑21, Gio 8‑14, Sab 9‑21
|Modugno
|Via Papa Giovanni XXIII, 4
|Lun–Sab 9‑21, Mer 15‑21
|Turi
|Via Francesco Valentini
|Lun–Ven 9‑14 / 16‑21, Gio 9‑14, Sab 9‑21
|Gioia del Colle
|Strada Statale 100, 371
|Lun–Ven 8‑14 / 15‑21, Sab 8‑21
|Monopoli
|Viale Aldo Moro
|Lun–Sab 9‑21, Gio 9‑14
(Orari indicativi: variazioni possono essere presenti a seconda della fonte consultata)
Perché Lidl è una scelta conveniente
Vantaggi per i clienti
- Prezzi competitivi grazie ai marchi propri e alle offerte settimanali.
- Vastissima gamma di prodotti: alimentari, freschi, articoli per la casa, giardinaggio, cura personale, elettrodomestici, moda.
- Volantini disponibili online e in negozio, con promozioni sempre aggiornate.
Servizi aggiuntivi
- Reso entro 30 giorni presentando lo scontrino.
- Servizio clienti efficiente, iniziative e concorsi a premi a livello nazionale.
- Tecnologie moderne alle casse per velocizzare i pagamenti.
Punti essenziali in formato elenco
- Lidl è una catena discount forte sul territorio, focalizzata su convenienza e innovazione.
- Nuova apertura a Conversano (Bari), con Recruiting Day il 19 settembre 2025.
- Figure ricercate con mansioni specifiche:
- Addetto vendite (cassa, scaffali, cliente)
- Apprendista addetto vendite (formazione attiva con rifornimento, cassa, assistenza)
- Addetto vendite a chiamata (attività dinamiche e flessibili)
- Addetto vendite domenicale (8 ore nella giornata della domenica)
- Operatore di filiale (pulizia e rifornimento scaffali)
- Assistant Store Manager (gestione personale, assortimento, HACCP, supporto manageriale)
- Numerosi punti vendita attivi nella provincia di Bari, con orari dettagliati.
- Offerte vantaggiose, servizi moderni e attenzione al cliente.
Lidl conquista la provincia di Bari: un’occasione per clienti e lavoratori
L’arrivo del nuovo Lidl a Conversano rappresenta molto più di un’apertura commerciale: è un’opportunità concreta per chi cerca lavoro nella GDO, ma anche un vantaggio per tutti i cittadini grazie a prezzi accessibili, servizi efficienti e offerte settimanali imbattibili.
Con punti vendita strategici in tutta la provincia di Bari e una reputazione costruita sull’efficienza tedesca e l’attenzione ai bisogni locali, Lidl si conferma un protagonista solido nel panorama della distribuzione.
Chi cerca qualità e risparmio, oggi più che mai, sa dove andare. E chi cerca un lavoro stabile e dinamico, sa dove candidarsi.