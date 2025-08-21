';

Lidl apre a Conversano tante opportunità di lavoro con mansioni dettagliate
21 Ago 2025 15:28

Lidl: chi è e perché è importante

Lidl è una catena di supermercati tedesca, parte del gruppo Schwarz, con oltre 12.000 negozi in 31 Paesi e circa 375.000 dipendenti.
In Italia è presente dal 1992, con circa 780 punti vendita, 12 centri logistici e oltre 23.000 collaboratori.
Il successo si basa su un modello discount, un’ampia gamma di prodotti a marchio proprio e offerte settimanali molto competitive.

Nuova apertura a Conversano: opportunità di lavoro

Il nuovo discount e il recruiting day

  • Lidl aprirà un nuovo supermercato a Conversano (Bari) e ha organizzato un Recruiting Day il 19 settembre 2025, dalle 9:00 alle 17:00.
  • Le candidature vanno inviate tramite il sito ufficiale “Lavora con noi”, selezionando l’opzione “Recruiting Day Nuova Apertura Conversano”.

Profili ricercati e mansioni principali

Ecco le figure attualmente ricercate e le loro principali mansioni:

Addetto vendite part-time (f/m)

  • Gestione cassa, assistenza al cliente e rifornimento della merce.

Apprendista addetto vendite (f/m) part‑time

  • Percorso formativo affiancato al team per imparare a rifornire scaffali, effettuare operazioni di cassa e assistere il cliente.

Addetto vendite a chiamata (f/m)

  • Contesto lavorativo dinamico e massima flessibilità; supporto nelle attività di vendita secondo le necessità.

Addetto vendite – 8 ore domenicali (f/m)

  • Ideale per chi studia o ha già un impiego part‑time: lavoro concentrato la domenica.

Operatore di filiale part‑time (f/m)

  • Gestione della pulizia del punto vendita e rifornimento scaffali, assicurando supporto nelle attività quotidiane.

Assistant Store Manager (Commesso specializzato)

  • Supporto al capo filiale nella gestione commerciale ed economica del punto vendita. Mansioni principali:
  • Gestione del personale (turni, formazione)
  • Verifica prezzi e assortimento prodotti
  • Mantenimento dell’ordine e pulizia del punto vendita
  • Garanzia del rispetto delle normative sulla sicurezza e HACCP
  • Assistenza al cliente e sostituzione del Store Manager in sua assenza.

Supermercati Lidl in provincia di Bari: indirizzi e orari

LocalitàIndirizzoOrari principali
Bari (Castelluccio)Strada Castelluccio, 5Lun–Ven 9‑14 / 16‑21, Sab 9‑21
ValenzanoVia Sandro Pertini, 12Lun–Ven 8‑14 / 15‑21, Gio 8‑14, Sab 9‑21
ModugnoVia Papa Giovanni XXIII, 4Lun–Sab 9‑21, Mer 15‑21
TuriVia Francesco ValentiniLun–Ven 9‑14 / 16‑21, Gio 9‑14, Sab 9‑21
Gioia del ColleStrada Statale 100, 371Lun–Ven 8‑14 / 15‑21, Sab 8‑21
MonopoliViale Aldo MoroLun–Sab 9‑21, Gio 9‑14

(Orari indicativi: variazioni possono essere presenti a seconda della fonte consultata)

Perché Lidl è una scelta conveniente

Vantaggi per i clienti

  • Prezzi competitivi grazie ai marchi propri e alle offerte settimanali.
  • Vastissima gamma di prodotti: alimentari, freschi, articoli per la casa, giardinaggio, cura personale, elettrodomestici, moda.
  • Volantini disponibili online e in negozio, con promozioni sempre aggiornate.

Servizi aggiuntivi

  • Reso entro 30 giorni presentando lo scontrino.
  • Servizio clienti efficiente, iniziative e concorsi a premi a livello nazionale.
  • Tecnologie moderne alle casse per velocizzare i pagamenti.

Punti essenziali in formato elenco

  • Lidl è una catena discount forte sul territorio, focalizzata su convenienza e innovazione.
  • Nuova apertura a Conversano (Bari), con Recruiting Day il 19 settembre 2025.
  • Figure ricercate con mansioni specifiche:
  • Addetto vendite (cassa, scaffali, cliente)
  • Apprendista addetto vendite (formazione attiva con rifornimento, cassa, assistenza)
  • Addetto vendite a chiamata (attività dinamiche e flessibili)
  • Addetto vendite domenicale (8 ore nella giornata della domenica)
  • Operatore di filiale (pulizia e rifornimento scaffali)
  • Assistant Store Manager (gestione personale, assortimento, HACCP, supporto manageriale)
  • Numerosi punti vendita attivi nella provincia di Bari, con orari dettagliati.
  • Offerte vantaggiose, servizi moderni e attenzione al cliente.

Lidl conquista la provincia di Bari: un’occasione per clienti e lavoratori

L’arrivo del nuovo Lidl a Conversano rappresenta molto più di un’apertura commerciale: è un’opportunità concreta per chi cerca lavoro nella GDO, ma anche un vantaggio per tutti i cittadini grazie a prezzi accessibili, servizi efficienti e offerte settimanali imbattibili.
Con punti vendita strategici in tutta la provincia di Bari e una reputazione costruita sull’efficienza tedesca e l’attenzione ai bisogni locali, Lidl si conferma un protagonista solido nel panorama della distribuzione.
Chi cerca qualità e risparmio, oggi più che mai, sa dove andare. E chi cerca un lavoro stabile e dinamico, sa dove candidarsi.

