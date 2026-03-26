Roadhouse amplia la rete: nuove assunzioni e ristoranti in apertura

Il gruppo Roadhouse continua a rafforzare la propria presenza in Italia con un piano di espansione che prevede nuove aperture e numerose opportunità di lavoro. La catena di steakhouse, ormai punto di riferimento nel casual dining, punta a consolidare il proprio posizionamento con nuovi locali distribuiti lungo tutta la Penisola, generando un impatto significativo anche sul fronte occupazionale.

Questa strategia si inserisce in un percorso di crescita già avviato da tempo, che ha portato il brand ad affermarsi tra i principali protagonisti del settore della ristorazione organizzata in Italia.

Le nuove aperture Roadhouse sul territorio nazionale

Il piano di sviluppo di Roadhouse prevede l’apertura di diversi ristoranti in aree strategiche, con particolare attenzione ai contesti urbani e commerciali ad alta frequentazione. Le nuove inaugurazioni riguarderanno varie regioni italiane, comprese alcune del Mezzogiorno.

Tra le regioni del Sud Italia coinvolte figurano Campania, Puglia, Sicilia e Calabria, territori nei quali il gruppo intende rafforzare la propria presenza e intercettare nuovi flussi di clientela. Queste aperture rappresentano un segnale importante anche per il tessuto economico locale, contribuendo a creare nuove occasioni di impiego.

Le figure professionali ricercate

Le assunzioni Roadhouse interesseranno diversi profili, offrendo opportunità sia a chi ha già maturato esperienza nel settore sia a chi è alla ricerca del primo impiego.

Nel dettaglio, le principali figure richieste includono:

Addetti alla sala e camerieri

Personale di cucina e griglia

Responsabili di turno

Manager di ristorante

Le selezioni sono aperte a candidati con diversi livelli di esperienza, con un’attenzione particolare alle soft skills come la capacità di lavorare in team e l’orientamento al cliente.

Formazione e crescita professionale

Uno degli elementi distintivi del modello Roadhouse è l’attenzione alla formazione del personale. I nuovi assunti vengono inseriti in percorsi strutturati che prevedono affiancamento pratico e momenti di formazione teorica.

Questo approccio consente anche ai candidati senza esperienza di acquisire rapidamente le competenze necessarie per lavorare all’interno dei ristoranti. Allo stesso tempo, l’azienda favorisce la crescita interna, offrendo concrete possibilità di avanzamento verso ruoli di maggiore responsabilità.

Tipologie contrattuali e condizioni di lavoro

Le opportunità di lavoro offerte prevedono diverse forme contrattuali, che possono variare in base al ruolo e all’esperienza. Sono disponibili contratti sia part time che full time, con possibilità di stabilizzazione nel tempo.

L’ambiente di lavoro è caratterizzato da dinamismo e inclusività, con turni flessibili che permettono una buona conciliazione tra vita privata e professionale. Si tratta di condizioni particolarmente apprezzate dai giovani e da chi si avvicina per la prima volta al mondo del lavoro.

Roadhouse un gruppo solido nel panorama della ristorazione

Roadhouse fa parte di un gruppo leader nel settore food, che negli anni ha costruito una rete capillare di ristoranti e brand riconosciuti. La crescita dell’azienda è sostenuta da una strategia che punta su qualità del servizio, innovazione e attenzione alle esigenze dei clienti.

L’espansione in corso rappresenta un ulteriore passo in avanti in questo percorso, con l’obiettivo di consolidare la presenza del marchio anche in nuove aree del Paese.

Come candidarsi

Gli interessati alle assunzioni Roadhouse possono candidarsi attraverso i canali ufficiali dell’azienda, dove vengono pubblicate le offerte di lavoro aggiornate. La procedura si svolge online e consente di inviare il proprio curriculum in modo semplice e veloce.

Il processo di selezione prevede generalmente una fase iniziale di screening, seguita da colloqui conoscitivi. In vista delle nuove aperture, non è esclusa l’organizzazione di recruiting day dedicati.

Monitorare con costanza le opportunità disponibili può fare la differenza per candidarsi tempestivamente.

Opportunità per giovani e candidati senza esperienza

Uno degli aspetti più rilevanti di queste selezioni è l’apertura anche a candidati senza esperienza. Roadhouse punta infatti su profili motivati e desiderosi di imparare, offrendo percorsi formativi interni che permettono di acquisire competenze direttamente sul campo.

Questa impostazione rende le offerte particolarmente interessanti per studenti, neodiplomati e giovani in cerca di una prima esperienza lavorativa.

I punti chiave delle assunzioni Roadhouse

Aspetto Dettagli Piano di espansione Nuovi ristoranti in tutta Italia Regioni del Sud coinvolte Campania, Puglia, Sicilia, Calabria Figure ricercate Sala, cucina, manager e responsabili Esperienza richiesta Anche candidati senza esperienza Tipologie contrattuali Part time e full time Formazione Percorsi strutturati con affiancamento Modalità di candidatura Online tramite sito ufficiale

Con nuove aperture in arrivo e selezioni già attive, Roadhouse si conferma tra le realtà più dinamiche del settore. Per chi è alla ricerca di un impiego o vuole rimettersi in gioco, queste opportunità possono rappresentare un ingresso concreto nel mondo della ristorazione, in un contesto in continua crescita e con reali prospettive di sviluppo professionale.