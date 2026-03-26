Casting Rai per comparse e figurazioni nella serie “Costanza 2”

Il mondo della televisione italiana si prepara ad accogliere nuove figure non protagoniste sul set della seconda stagione di “Costanza” con Miriam Dalmazio, la fiction di successo trasmessa su Rai 1 e ispirata ai romanzi di Alessia Gazzola. Per il 2026 la produzione è alla ricerca di comparse e figurazioni speciali, dando il via a un’importante campagna di Casting Rai aperta a molte persone interessate a partecipare a un progetto televisivo di grande visibilità.

Una nuova stagione di “Costanza”: cosa sapere

A seguito dell’apprezzamento ottenuto con la prima stagione in onda nel 2025, la serie “Costanza” torna con nuovi episodi che ampliano la narrazione attorno alla protagonista e alle sue vicende personali e professionali. La fiction, prodotta da Banijay Studios Italy e trasmessa da Rai 1, ha saputo coinvolgere il pubblico con un mix di dramma, introspezione e personaggi intensi.

Nel 2026 la produzione ritorna sul territorio veneto per girare nuove scene, scegliendo Verona, Soave e Vicenza come location principali. Le riprese sono programmate tra metà maggio e metà giugno 2026, periodo durante il quale verranno realizzate sequenze ambientate in contesti cittadini o che rappresentano momenti di vita quotidiana nei diversi contesti narrativi della fiction.

Cosa significa “Casting Rai” per comparse e figurazioni speciali

Quando si parla di Casting Rai in questo contesto, si fa riferimento alla selezione di persone che rivestiranno ruoli non principali ma fondamentali per ricreare atmosfere, contesti e scene collettive credibili all’interno della serie. Comparse e figurazioni speciali arricchiscono la narrazione televisiva contribuendo a costruire un ambiente realistico e coinvolgente per lo spettatore.

Queste selezioni rappresentano un’opportunità concreta non solo per chi è appassionato di cinema e televisione, ma anche per chi cerca una prima esperienza sul set o desidera affacciarsi al mondo delle produzioni audiovisive. La partecipazione può infatti portare a lavorare per una o più giornate di riprese a seconda delle esigenze della produzione.

Le figure ricercate e i requisiti richiesti

Il Casting Rai per “Costanza 2” è rivolto a un pubblico ampio di aspiranti comparse e figurazioni speciali. La produzione vuole incontrare persone disponibili a lavorare durante l’intero periodo di riprese e in vari contesti narrativi, dalle scene di strada alle situazioni sociali più articolate.

I candidati devono essere maggiorenni e disponibili a spostarsi nelle località venete indicate, presentandosi idealmente con foto recenti che rispecchino il loro aspetto attuale. È importante rispettare le istruzioni fornite dalla produzione per l’invio delle immagini, evitando modifiche digitali, filtri o foto di gruppo.

Sebbene il casting non richieda necessariamente esperienza pregressa, è fondamentale che i candidati siano puntuali, rispettino le indicazioni sugli orari di convocazione e siano disponibili a recarsi sul set quando richiesto. La produzione selezionerà i profili più adatti e potrebbe richiedere prove successive alla prima candidatura.

Come candidarsi al Casting Rai per “Costanza 2”

Per partecipare al Casting Rai destinato alla serie “Costanza 2”, gli interessati devono seguire una procedura di candidatura online. La produzione ha infatti predisposto un modulo digitale attraverso il quale inviare le foto e i propri dati personali. Tra i dettagli richiesti rientrano informazioni base come nome, età, altezza, colore di capelli, ma anche la disponibilità a partecipare alle riprese nelle date indicate.

Non è richiesto un curriculum professionale nel mondo dello spettacolo, ma è consigliabile fornire una presentazione chiara e foto recenti di buona qualità che permettano ai responsabili casting di valutare con precisione l’aspetto e il profilo del candidato. Tutte le indicazioni per la compilazione del modulo sono disponibili tramite il link diretto fornito dalla produzione stessa.

Retribuzione e condizioni di lavoro

I casting per comparse e figurazioni in una produzione televisiva come quella di “Costanza 2” prevedono il riconoscimento di una retribuzione per le giornate di lavoro svolte. Il compenso viene generalmente concordato secondo i contratti collettivi di lavoro previsti dal settore audiovisivo, in linea con quanto avviene nei progetti Rai in collaborazione con società di produzione indipendenti.

È importante sottolineare che i candidati devono organizzare autonomamente eventuali spostamenti e alloggi, se non diversamente specificato dalla produzione. Allo stesso tempo, la partecipazione a un Casting Rai offre un’esperienza concreta, permettendo di conoscere da vicino le dinamiche di un set professionale e di entrare in contatto con tecnici, registi e figure chiave della produzione.

Perché partecipare a questo Casting Rai

Partecipare al Casting Rai per comparse e figurazioni speciali può rappresentare molto più di un semplice provino: è infatti una possibilità per chi ama la televisione di vivere l’esperienza dall’interno e di contribuire alla realizzazione di una fiction destinata a un ampio pubblico.

In particolare, la serie “Costanza” si distingue per la profondità dei suoi personaggi e per lo stile narrativo che intreccia elementi quotidiani e riflessioni più intime sul ruolo della protagonista, rendendo l’atmosfera di lavoro stimolante e ricca di sfide creative.

Per molti aspiranti comparse e figurazioni, l’esperienza sul set può inoltre diventare un primo passo verso nuove opportunità nel mondo dello spettacolo, aprendo la porta a collaborazioni future in altri progetti televisivi o cinematografici.

Tabella riepilogativa – Casting Rai per “Costanza 2”

Voce Dettagli Titolo progetto “Costanza 2” – Serie TV Rai Tipo di casting Comparse e figurazioni speciali Produttore Banijay Studios Italy Rete Rai 1 Località riprese Verona, Soave, Vicenza Periodo riprese Metà maggio – metà giugno 2026 Requisito anagrafico Maggiorenni Come candidarsi Modulo online con foto recenti Compenso Previsto secondo CCNL produzione audiovisiva

Nel 2026, il Casting Rai per comparse e figurazioni speciali della serie “Costanza 2” rappresenta un’opportunità concreta per chi vuole vivere l’esperienza sul set, contribuendo alla realizzazione di una fiction di successo e aprendo possibili porte nel mondo della televisione italiana.