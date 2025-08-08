Lavori a rischio: ecco quali mestieri rischiano di sparire con l’Intelligenza Artificiale

Cosa significa “lavori a rischio”

Il termine lavori a rischio si riferisce alle professioni che possono essere automatizzate o sostituite da sistemi di Intelligenza Artificiale (IA). Secondo uno studio pubblicato da Microsoft nel luglio 2025, molte mansioni legate alla comunicazione, alla scrittura e alla gestione ripetitiva sono particolarmente vulnerabili.

L’elenco dei lavori a rischio

Ecco i principali lavori potenzialmente a rischio, secondo lo studio “Working with AI: Measuring the Occupational Implications of Generative AI” basato su 200.000 conversazioni con Copilot:

Interpreti e traduttori

Storici

Assistenti ai passeggeri

Rappresentanti di servizi

Scrittori e autori

Addetti al servizio clienti

Operatori telefonici

Agenti di viaggio, hostess, centralinisti

Redattori, correttori di bozze, giornalisti

Programmatori CNC, sviluppatori web, data scientist

Analisti finanziari, consulenti, statistici

Modelli, geografi, scienziati politici

Quali lavori restano al sicuro

Lo studio segnala che le professioni con forte componente manuale, fisica o relazionale risultano più resistenti alla trasformazione operata dall’IA:

Infermieri, assistenti chirurgici, massaggiatori

Operatori tecnici: impianti, macchinari, veicoli industriali

Professioni manuali: muratori, imbianchini, lavoratori del petrolio, cassieri, addetti alle pulizie

Profili artigianali, operai, operatori specializzati

Come cambia il lavoro con l’IA

L’Intelligenza Artificiale non si limita a sostituire: trasforma processi e ruoli. Le attività ripetitive e operative vengono automatizzate, mentre quelle creative, strategiche e relazionali restano nel dominio umano. Chi integra l’IA nel proprio mestiere può aumentare produttività e competitività. È fondamentale puntare su formazione, specializzazione e adattabilità.

Approfondimento sull’Intelligenza Artificiale

Cos’è l’IA generativa

L’IA generativa, come ChatGPT o Copilot, è progettata per produrre testo, immagini o codice a partire da input. Grazie al machine learning, impara strutture complesse e produce contenuti coerenti. Questo rende particolarmente vulnerabili i mestieri basati su scrittura, traduzione, creazione di testo o copywriting.

Impatti sul mondo del lavoro

Efficienza e produttività : l’IA può gestire compiti ripetitivi in tempi brevissimi, riducendo errori e costi operativi.

: l’IA può gestire compiti ripetitivi in tempi brevissimi, riducendo errori e costi operativi. Riqualificazione professionale : cresce la domanda di figure che sappiano “dialogare” con l’IA, interpretare i dati e gestire processi automatizzati.

: cresce la domanda di figure che sappiano “dialogare” con l’IA, interpretare i dati e gestire processi automatizzati. Sfide etiche e legali: uso corretto dei dati, trasparenza degli algoritmi e protezione dei lavoratori restano cruciali.

Lavori a rischio vs lavori al sicuro

Lavori a rischio (IA può sostituire) Lavori al sicuro (richiedono capacità umane) Scrittori, autori, giornalisti, redattori Infermieri, assistenti chirurgici, massaggiatori Traduttori, interpreti Muratori, imbianchini, operai manuali Addetti customer service, centralinisti Tecnici specializzati e operatori industriali Programmatori CNC, sviluppatori web Professioni artigianali e fisiche Data scientist, analisti, statistici Operatori di macchine e impianti Geografi, scienziati politici, consulenti Addetti alle pulizie, petrolio, logistica

Cosa fare se sei in un lavoro a rischio

Aggiorna le competenze : iscriversi a corsi su IA, automazione e analisi dati.

: iscriversi a corsi su IA, automazione e analisi dati. Impara a usare l’IA come strumento : non vederla come nemica, ma come alleata nella produttività.

: non vederla come nemica, ma come alleata nella produttività. Investi in soft skills : empatia, creatività, gestione delle relazioni umane restano un plus.

: empatia, creatività, gestione delle relazioni umane restano un plus. Esplora nuove professioni emergenti : digital strategist, esperti di IA, formatori interattivi.

: digital strategist, esperti di IA, formatori interattivi. Monitora il mercato del lavoro: tieni d’occhio i settori in crescita e le figure più richieste.

Perché questo articolo parla a tutte le età

Che tu sia giovane in cerca della prima occasione, o professionista esperto: conoscere i lavori a rischio è utile per orientare la tua carriera. L’IA sta cambiando il mercato del lavoro: la chiave è adattarsi, imparare, trasformare.