ARPA Basilicata concorso 2024: requisiti, modalità e scadenze

L’ARPA Basilicata (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata) ha indetto un nuovo concorso per il 2024, con l’obiettivo di reclutare personale sia diplomato che laureato. Si tratta di un’opportunità importante per chi desidera entrare a far parte di un ente cruciale per la tutela ambientale e la sostenibilità. Il bando, che prevede l’assunzione di 10 unità, è già pubblicato sul sito ufficiale dell’agenzia, e le candidature possono essere presentate telematicamente a partire da giugno 2024.

Requisiti generali richiesti

Per partecipare al concorso ARPA Basilicata, i candidati devono soddisfare alcuni requisiti generali, tra cui:

Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea

Idoneità fisica all’impiego

Pieno godimento dei diritti civili e politici

Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione

Non aver riportato condanne penali che impediscano l’accesso al pubblico impiego.

Requisiti specifici per i profili

A seconda del profilo professionale, sono richiesti differenti titoli di studio:

Collaboratori Tecnici (categoria D): è necessaria una laurea nei settori indicati (ingegneria, chimica, biologia, giurisprudenza, fisica, informatica, scienze ambientali e forestali).

(categoria D): è necessaria una laurea nei settori indicati (ingegneria, chimica, biologia, giurisprudenza, fisica, informatica, scienze ambientali e forestali). Assistenti Tecnici (categoria C): è richiesto almeno il diploma di scuola secondaria di II grado, preferibilmente un diploma tecnico o equivalente.

ARPA Basilicata: profili e dettagli per partecipare

Profilo Titolo Requisiti Sede di lavoro Bando Assistente Tecnico Area degli Assistenti, per il Progetto “LUCAS” – Linea di intervento 5: Monitoraggio qualità dell’aria (Amianto e Radioattività) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale) Potenza Scarica il bando Collaboratori Tecnico Professionali, Ingegneri Civili e Ambientali Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, per il Progetto “LUCAS” Laurea indicata nel bando Potenza Scarica il bando Assistenti Tecnici Area degli Assistenti, per il Progetto “LUCAS” – Linea di intervento 6: Biosistemi ambiente e salute Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale) Matera Scarica il bando Collaboratori Tecnico Professionali Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, per il Progetto “LUCAS” Laurea indicata nel bando Matera Scarica il bando Collaboratori Tecnico Professionali, Biologo Junior Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, per il Progetto “Marine Strategy” Laurea indicata nel bando; iscrizione all’albo dei Biologi Metaponto Scarica il bando

Questa tabella riassume i concorsi ARPAB 2024 relativi al Progetto LUCAS e Marine Strategy, indicando i profili, requisiti e le sedi di lavoro.

Come si svolge la selezione

La selezione per il concorso ARPA Basilicata si articola in tre prove principali:

Prova preselettiva: un test a risposta multipla composto da 90 domande. Questi quesiti sono suddivisi tra logica, comprensione del testo, nozioni di lingua inglese e competenze informatiche di base. Prova scritta: a seconda del profilo, potrebbe trattarsi di quesiti a risposta multipla o domande aperte inerenti alla specifica area professionale. Prova orale: approfondimenti sugli argomenti della prova scritta e domande sulla normativa ambientale e le procedure dell’ARPAB.

Come presentare la domanda

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite il Portale Unico del Reclutamento (https://www.inpa.gov.it/). Il portale sarà attivo per le candidature a partire dal 23 giugno 2024, e gli interessati dovranno compilare il form online allegando i documenti richiesti entro la scadenza stabilita nel bando.

Consigli utili per prepararsi al concorso

Considerato l’alto numero di partecipanti atteso, è consigliabile prepararsi adeguatamente alla preselezione, focalizzandosi su prove di logica, comprensione del testo e nozioni di base di inglese e informatica. Alcuni portali offrono corsi specifici e manuali per affrontare al meglio il concorso, e molti partecipanti scelgono di aderire a gruppi di studio o piattaforme di preparazione online.

Con un numero significativo di posti a disposizione e profili richiesti in ambiti chiave, il concorso ARPA Basilicata rappresenta una grande opportunità per chi cerca un impiego stabile nel settore pubblico, contribuendo allo sviluppo sostenibile e alla protezione ambientale della regione.