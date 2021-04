Rimodulato lo sgravio contributivo: assunzioni donne agevolate al 100%

Quali requisiti devono possedere le lavoratrici “svantaggiate”

Condizioni per richiedere le agevolazioni, durata e chiarimenti dell’INPS

Assunzioni donne nel 2021: nuove opportunità per le imprese che scelgono di inserire donne nel proprio organico. La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 16-19, L. 30 dicembre 2020, n. 178) ha modificato quanto in precedenza disposto dalla legge n. 92/2012 ed esteso l’esonero contributivo per l’assunzione di donne lavoratrici svantaggiate nel biennio 2021-2022.

La misura rientra tra gli incentivi previsti dal Governo per far fronte alla crisi occupazionale e all’emergenza epidemiologica da covid-19 e ha l’obiettivo di incentivare l’assunzione femminile da parte delle aziende.

La novità sta nel fatto che per la prima volta l’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 6.000 euro annui. Lo sgravio spetta alle lavoratrici in caso di assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato o trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

A chi spetta l’incentivo

Le agevolazioni sono destinate alle “donne svantaggiate”, ovvero:

donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;

donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai Fondi strutturali dell’Unione Europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

donne di qualsiasi età, che svolgono professioni o attività lavorative caratterizzate da una spiccata disparità occupazionale legata al genere (settori e professioni di cui all’articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014) e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

Quali aziende possono richiederlo

Il bonus assunzioni donne 2021 per donne lavoratrici svantaggiate è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori (compresi i datori di lavoro del settore agricolo), ai sensi dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012. L’esonero contributivo non si applica, invece, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, possono richiedere il beneficio:

gli enti pubblici economici;

gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;

gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;

le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP e iscritte nel registro delle persone giuridiche;

le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli art. 31 e 114 del D.Lgs. n. 267/2000;

i consorzi di bonifica;

i consorzi industriali;

gli enti morali;

gli enti ecclesiastici.

Il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato alle seguenti condizioni:

regolarità degli obblighi contributivi, ai sensi della normativa in materia di DURC;

assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione.

Infine, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2021, per ottenere il bonus è necessario rispettare alcuni presupposti, ossia l’incremento occupazionale e non superare il limite massimo di 800.000 euro complessivi (incusi gli aiuti di Stato concessi ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C 2020 1863 final, del 19 marzo 2020).

Durata delle agevolazioni per assunzioni donne 2021

La durata dello sgravio contributivo dipende dalla tipologia di contratto:

Assunzione a tempo determinato: fino a 12 mesi ;

; Assunzione a tempo indeterminato: fino a 18 mesi ;

; Trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato: fino a 18 mesi.

In presenza di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione va ridotto proporzionalmente.

Assunzioni donne 2021: chiarimenti dell’Inps

Con il messaggio INPS n. 1421 del 6 aprile 2021 l’Istituto ha voluto fornire ulteriori chiarimenti, rispetto alle indicazioni contenute nella circolare n. 32 del 22-02-2021, precisando che: