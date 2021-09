Bando Voucher Digitali Impresa 4.0, dalla CCIAA di Palermo-Enna 230 mila euro

I voucher potranno essere massimo di 5mila euro

Potranno essere coperte massimo il 70% delle spese ammissibili

Escluse le imprese che hanno usufruito del voucher nel 2020

La Camera di Commercio di Palermo ed Enna ha pubblicato il Bando Voucher Digitali Impresa 4.0 stanziando 230mila euro con l’obiettivo di sostenere le micro, piccole e medie imprese nella realizzazione di iniziative digitali.

Si tratta di una procedura a sportello valutativo secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Le richieste potranno essere presentate in modalità telematica dal 14 al 24 settembre 2021.

Chi può partecipare

Possono richiede le agevolazioni del Bando Voucher Digitali Impresa 4.0 le micro, piccole e medie imprese attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese che abbiano sede legale nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, che non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, che abbiano assolto gli obblighi contributivi e che siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Per favorire una rotazione nell’accesso ai contributi sono escluse le aziende che hanno ricevuto il voucher nel 2020 ed hanno presentato la relativa rendicontazione nei termini.

Sono escluse inoltre le aziende che operano nei settori della pesca e dell’acquacoltura, le aziende agricole e forestali, le attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco

Ciascuna impresa potrà presentare una sola richiesta.

Obiettivi del Bando Voucher Digitali Impresa 4.0

Con il bando, la Camera di Commercio vuole promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci green oriented del tessuto produttivo.

Contributi previsti

Le agevolazioni saranno concesse sotto forma di voucher, per un importo massimo 5.000, e non potranno superare il 70% delle spese ammissibili. Le aziende che richiederanno di accedere alle agevolazioni dovranno presentare un progetto che preveda un investimento minimo in spese ammissibili di 5.000 euro. Alle imprese in possesso del rating di legalità verrà riconosciuta una premialità di 250 euro nel limite del 100% delle spese ammissibili.

Interventi finanziabili

Con il Voucher possono essere finanziate le spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di servizi di consulenza e di formazione relativi uno o più dei seguenti ambiti tecnologici: interfaccia uomo-macchina; manifattura additiva e stampa 3D; prototipazione rapida; internet delle cose e delle macchine; cloud, fog e quantum computing; cyber security e business continuity; big data e analytics; intelligenza artificiale; blockchain; soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D); simulazione e sistemi cyberfisici; integrazione verticale e orizzontale; soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain; soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività; sistemi di e-commerce; sistemi per lo smart working e il telelavoro; soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita per favorire forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di contenimento legate all’emergenza sanitaria da Covid-19; connettività a Banda Ultralarga.

Sono inoltre ammesse le spese per l’acquisto di beni e servizi strumentali, inclusi dispositivi e spese di connessione, funzionali all’acquisizione delle tecnologie ammesse al bando quali: sistemi di pagamento mobile e/o via Internet; sistemi fintech; sistemi EDI, electronic data interchange; geolocalizzazione; tecnologie per l’in-store customer experience; system integration applicata all’automazione dei processi; tecnologie della Next Production Revolution (NPR); programmi di digital marketing; soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica.

Come presentare la domanda

Le richieste di voucher devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica con firma digitale attraverso lo sportello on line “contributi alle imprese” della piattaforma Webtelemaco di Infocamere dalle 9.30 del 14 settembre 2021 alle 21 del 24 settembre 2021. Le domande possono essere presentate direttamente dalle imprese o da un intermediario abilitato all’invio delle pratiche telematiche. Il bando e la modulistica richiesta può essere scaricata sul sito puntimpresadigitale.camcom.it