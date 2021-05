Bonus baby sitter 2021, a chi spetta e come ottenerlo

Si può richedere entro il 30 giugno 2021 il bonus baby sitter

E’ rivolto a lavoratori autonomi e a personale sanitario

Le domande si presentano on line o tramite patronato

Bonus baby sitter: si può richiedere fino al 30 giugno 2021. I genitori che non svolgono l’attività lavorativa in modalità agile e che non usufruiscono di congedo parentale, infatti, hanno il diritto ad usufruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, per la durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio e per la durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale. Lo prevede il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30.

A chi è rivolto il bonus baby sitter

I beneficiari sono i genitori conviventi di figli minori di 14 anni iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps, autonomi iscritti all’Inps e autonomi iscritti alle casse professionali. Il bonus baby sitter spetta anche ai lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato. Possono richiederlo medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari. Il bonus spetta poi al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Come funziona il bonus baby sitter

La fruizione del bonus è riconosciuta nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile o smart working e a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di altre tutele o in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, oppure altro genitore disoccupato.

Quanto spetta

Il bonus spetta nel limite di 100 euro settimanali e viene erogato dall’Inps mediante il Libretto Famiglia, una sorta di borsellino elettronico utilizzabile per le prestazioni di lavoro occasionale, composto da titoli di pagamento prefinanziati dal valore nominale di 10 euro. Possono essere remunerate tramite il Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte dal (1 gennaio 2021) al 30 giugno 2021, salvo successive proroghe.

Come presentare domanda

La domanda può essere inoltrata tramite il servizio online Bonus servizi di babysitting, accedendo mediante le proprie credenziali. In alternativa, è possibile rivolgersi agli enti di Patronato, utilizzando i servizi da loro offerti gratuitamente. C’è tempo fino al 30 giugno 2021.