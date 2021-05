Fondo nuove competenze, successo per la misura: a breve ulteriori risorse

Il Fondo nuove competenze verrà ulteriormente finanziato con le risorse del Programma React Eu

La dote di partenza era 140 milioni di euro ma in questi giorni le risorse si sono esaurite

Obiettivo del Fondo è innalzare il livello del capitale umano delle aziende

Il Fondo nuove competenze trova un grande riscontro presso aziende e lavoratori, tanto che in questi giorni sono in esaurimento i fondi dedicati a questa misura. Lo comunica l’Anpal, l’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro, ente che ha emanato l’avviso e gestisce le domande, determinando l’importo da erogare.

“Dal monitoraggio effettuato – dice Anpal – si stima l’esaurimento delle risorse per i primi giorni del mese di maggio 2021. Le istanze pervenute successivamente all’esaurimento del Fondo saranno comunque valutate e ammesse con verifica dell’effettiva capienza finanziaria sulla base dell’avanzamento delle rendicontazioni e degli eventuali residui derivanti dall’erogazione dei saldi”.

Il fondo verrò ulteriormente finanziato

La dote di partenza era 140 milioni di euro. Ma la stessa Anpal indica che “il Fondo nuove competenze verrà ulteriormente finanziato con le risorse del Programma React Eu”.

Che cos’è il Fondo nuove competenze

Il Fondo nuove competenze è un fondo pubblico cofinanziato dal Fondo sociale europeo, nato per contrastare gli effetti economici dell’epidemia Covid-19. Permette alle imprese di adeguare le competenze dei lavoratori, destinando parte dell’orario alla formazione. Le ore di stipendio del personale in formazione sono a carico del fondo, grazie ai contributi dello Stato e del Fse – Pon Spao, gestito da Anpal. Può finanziare fino ad un massimo di 250 ore di formazione per ogni singolo lavoratore.

Come funziona il Fondo nuove competenze

I contributi erogati da Anpal attraverso il Fondo remunerano ai datori di lavoro il costo del personale, comprensivo di contributi previdenziali e assistenziali, relativo alle ore di frequenza dei percorsi formativi di sviluppo delle competenze stabiliti dagli accordi collettivi stipulati. La misura si rivolge quindi ai datori di lavoro privati che stipulino accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro dei propri lavoratori, per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa o per favorire percorsi di ricollocazione. La riduzione dell’orario di lavoro dovrà essere finalizzata ad appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.

Gli obiettivi della misura

La misura serve a innalzare il livello del capitale umano e risponde, da un lato, alla necessità di accompagnare la fase di ripresa delle imprese e riallineare le competenze del proprio personale ai nuovi fabbisogni, e dall’altro sostiene i lavoratori nell’accrescere e rinnovare le proprie competenze e la capacità di adattarsi al cambiamento. Forte e determinante il ruolo delle parti sociali.

Come presentare domanda

Per accedere al Fondo nuove competenze occorre presentare domanda on line sul portale Anpal: https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/