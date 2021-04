Bonus Inps 2400 euro per lavoratori stagionali: domande entro il 31 maggio

Ai lavoratori stagionali colpiti dalla pandemia spetta un bonus da 2.400 euro

La domanda va inviata telematicamente entro il 31 maggio 2021

Spetta a una serie di categorie di lavoratori stagionali e occasionali

C’è tempo fino al 31 maggio 2021 per accedere al Bonus Inps di 2400 euro per i lavoratori stagionali. La misura serve per dare un aiuto economico a una delle categorie più colpite dalla crisi causata dalla pandemia e consiste in un bonus una tantum (cioè una volta sola) previsto nel Decreto sostegni varato dal governo Draghi.

Bonus Inps 2400 euro lavoratori stagionali: a chi spetta

Le indennità del Bonus Inps di 2400 euro per i lavoratori stagionali.sono previste per le seguenti categorie di lavoratrici e lavoratori:

stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali

intermittenti

autonomi occasionali

incaricati di vendita a domicilio

subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

lavoratori dello spettacolo

Incumulabilità

Nel caso in cui un soggetto rientri in due o più delle categorie di lavoro sopra esposte, spetta comunque una sola indennità.

L’indennità non è inoltre cumulabile con:

l’indennità erogata dalla società Sport e salute

l’indennità a favore dei lavoratori domestici

l’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria

il reddito di emergenza (anche se fruito precedentemente, da un qualunque componente il nucleo famigliare)

l’indennità di funzione (che non sia semplice gettone di presenza) prevista per alcune cariche, come nel caso dei parlamentari.

Nel caso degli stagionali e dei somministrati del turismo e degli stabilimenti termali l’indennità non è cumulabile neanche con la Naspi. Riguardo al reddito di cittadinanza, ferma restando la non cumulabilità, è possibile integrarne la misura fino al valore di 2.400 euro.

Cumulabilità

L’indennità è cumulabile con:

l’assegno ordinario di invalidità; la Naspi (ad eccezione di stagionali e somministrati del turismo)

la Discoll

le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro e tirocini professionali

i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale

i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica

le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile

A quanto ammonta il Bonus Inps lavoratori stagionali

Ai lavoratori interessati spetta una indennità di 2.400 euro. La prestazione non è soggetta ad imposizione fiscale. La liquidazione avviene con bonifico sul conto corrente (l’Iban deve essere associato alla persona fisica del richiedente e non alla partita Iva) o con bonifico domiciliato presso l’ufficio postale legato all’ultimo indirizzo presente negli archivi dell’Inps (pagabile in tutti gli uffici postali previa esibizione del documento di identità e tesserino sanitario con codice fiscale). Non è necessario allegare il modello SR163.

Presentazione della domanda

Coloro che hanno già ricevuto l’indennità prevista dal Decreto Ristori (articoli 15 e 15 bis del decreto legge 137/2020) hanno diritto ad una ulteriore indennità di 2.400 euro, senza necessità di presentare una nuova domanda. Chi non ha beneficiato della precedente indennità ed è in possesso dei requisiti, può richiedere questa indennità all’Inps entro il 31 maggio 2021. La domanda va inviata in via telematica attraverso il sito dell’Inps.

Per i nuovi lavoratori che dovranno fare domanda entro il 31 maggio 2021 bisognerà attendere metà giugno per ottenere l’accredito.