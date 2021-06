Con il secondo bando Banca della terra altri 449 ettari ai giovani siciliani

Pubblicato il secondo bando di “Banca della Terra” destinato ai giovani agricoltori

I terreni fanno parte del patrimonio dell’amministrazione regionale e delle Asp

Il bando si rivolge agli under 41 residenti da almeno 1 anno in Sicilia

La Regione Siciliana ha pubblicato il secondo bando per l’affidamento in concessione a under 41 di terreni agricoli appartenenti alla Banca della Terra di Sicilia. Il bando vuole favorire l’imprenditoria giovanile nel settore agricolo valorizzando il patrimonio agricolo-forestale regionale attraverso un suo uso produttivo. Sono 449 gli ettari che saranno affidati attraverso il bando, 419 patrimonio dell’amministrazione regionale e 30 di proprietà delle ASP. Con il primo bando sono già stati assegnati 430 ettari a 12 aziende agricole guidate da altrettanti imprenditori under 41.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro il 18 agosto 2021.

Cos’è la Banca della Terra

L’Albo della Terra di Sicilia è stato istituito con la legge regionale 5 del 2014 al fine di rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito delle aree rurali, per procedere alla valorizzazione del patrimonio agricolo forestale regionale ed in particolare i terreni di proprietà pubblica, le aree incolte e abbandonate, favorire l’imprenditoria giovanile valorizzando i terreni attraverso un loro uso produttivo.

Chi può partecipare

Possono partecipare al bando, sia in forma singola che associata, i giovani under 41, residenti da almeno un anno nella Regione Siciliana che intendano valorizzare i terreni loro affidati attraverso progetti di sviluppo innovativi. Sono ammessi sia i giovani che intendono avviare per la prima volta un progetto di sviluppo nel settore agricolo, sia soggetti che si occupano già di un’azienda agricola (da non più di 5 anni alla data di scadenza del bando) e che intendono ampliare la base aziendale e la consistenza territoriale della propria realtà imprenditoriale.

Terreni da assegnare

Il bando prevede la concessione in uso per almeno venti anni rinnovabile su richiesta da presentare entro sei mesi dalla scadenza della stessa. Sono inclusi nell’Albo della Banca della Terra terreni e immobili dell’Ente di Sviluppo Agricolo, del demanio forestale, dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e degli enti sottoposti a tutela e vigilanza dello stesso, di soggetti pubblici e privati che li mettono a disposizione all’Amministrazione regionale.

I terreni che verranno affidati con il bando regionale hanno un’estensione di oltre 449 ettari. Di questi 419 fanno parte del patrimonio dell’amministrazione regionale e 30 sono terreni di proprietà delle ASP.

Come presentare la domanda

La richiesta di concessione dei terreni può essere presentata inviando la documentazione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante consegna a mano all’ufficio protocollo del Dipartimento agricoltura dell’assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana entro le 13 del 18 agosto 2021.