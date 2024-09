Conad cerca farmacisti: opportunità di lavoro in tutta Italia per il 2024

Conad, una delle principali catene di supermercati italiane, è pronta ad ampliare il proprio organico nel 2024 con numerose assunzioni di farmacisti in tutto il territorio nazionale. Questa iniziativa fa parte di una più ampia strategia di crescita e potenziamento dei servizi offerti ai clienti, che includono, tra le altre cose, la gestione di parafarmacie presenti all’interno dei punti vendita. Vediamo insieme tutti i dettagli sull’opportunità lavorativa, i requisiti necessari e come candidarsi.

Conad e la rete delle parafarmacie

Negli ultimi anni, Conad ha rafforzato la sua presenza nel settore della salute grazie all’apertura di numerose parafarmacie all’interno dei propri supermercati. Si tratta di punti vendita dedicati alla vendita di farmaci da banco e prodotti per la cura della persona, un servizio che ha riscontrato un forte apprezzamento da parte dei clienti. L’espansione della rete di parafarmacie rappresenta una grande opportunità di lavoro per i farmacisti.

Grazie alla continua crescita della rete di parafarmacie, Conad offre un’ampia gamma di opportunità lavorative per farmacisti qualificati che desiderano entrare a far parte di un ambiente dinamico e in costante sviluppo.

Opportunità di lavoro per farmacisti: i dettagli

Le offerte di lavoro per farmacisti nelle parafarmacie Conad sono disponibili in tutta Italia, con particolare attenzione alle regioni del Sud e alle isole. Conad è alla ricerca di candidati che possano offrire un servizio di qualità ai clienti e garantire la corretta gestione dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici.

Requisiti richiesti

Per candidarsi alle posizioni di farmacista presso le parafarmacie Conad, è necessario possedere determinati requisiti. Ecco quali sono:

Titolo di studio : laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (CTF);

: laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (CTF); Abilitazione professionale : iscrizione all’Albo dei Farmacisti;

: iscrizione all’Albo dei Farmacisti; Esperienza : non è richiesta una lunga esperienza pregressa, ma rappresenta un vantaggio l’aver già lavorato in parafarmacie o farmacie;

: non è richiesta una lunga esperienza pregressa, ma rappresenta un vantaggio l’aver già lavorato in parafarmacie o farmacie; Competenze trasversali: buona capacità di relazione con il pubblico, attitudine al lavoro di squadra e capacità organizzative.

Caratteristiche personali apprezzate:

Precisione e attenzione ai dettagli;

Empatia e capacità di ascolto del cliente;

Capacità di gestire il carico di lavoro in situazioni di stress;

Propensione al miglioramento continuo e aggiornamento professionale.

Mansioni principali del farmacista in Conad

Le responsabilità del farmacista in Conad non si limitano alla semplice vendita di prodotti, ma comprendono diverse mansioni chiave per garantire un servizio efficiente e professionale ai clienti:

Consulenza sui prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;

Gestione della merce e controllo delle scadenze;

Supporto alla clientela nella scelta di prodotti per la salute e il benessere;

Collaborazione con il team per garantire il corretto funzionamento del punto vendita.

Retribuzione e condizioni contrattuali

Le condizioni di lavoro proposte da Conad per i farmacisti prevedono un contratto di lavoro regolare e, in alcuni casi, a tempo indeterminato. Gli stipendi offerti sono allineati agli standard del settore, con possibilità di crescita in base all’esperienza e alle responsabilità assunte.

Ecco una tabella riepilogativa con i principali dettagli sul profilo ricercato:

Caratteristica Dettaglio Titolo di studio Laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (CTF) Abilitazione Iscrizione all’Albo dei Farmacisti Esperienza Gradita, ma non obbligatoria Contratto Tempo determinato o indeterminato Retribuzione Allineata agli standard di settore, possibilità di crescita Competenze trasversali Capacità relazionale, organizzativa, team working

Come candidarsi

Conad ha reso il processo di candidatura semplice e accessibile. Gli interessati possono consultare le offerte di lavoro per farmacisti direttamente sul sito ufficiale di Conad o tramite la sezione dedicata al recruiting. Il processo di selezione prevede la registrazione sul portale con l’inserimento dei propri dati personali, del curriculum vitae e delle certificazioni professionali richieste.

Per candidarsi, è possibile seguire questi semplici passaggi:

Visitare la sezione “Lavora con noi” sul sito Conad; Selezionare l’annuncio di interesse relativo alla figura di farmacista; Compilare il form online con le informazioni richieste; Caricare il proprio CV aggiornato e l’eventuale lettera di presentazione; Inviare la candidatura.

Conad: un’azienda in crescita e attenta al benessere dei dipendenti

Lavorare in Conad non significa solo far parte di una grande realtà della GDO (Grande Distribuzione Organizzata), ma anche entrare in un ambiente che valorizza il capitale umano. Conad è nota per l’attenzione che rivolge ai propri dipendenti, con programmi di formazione continua e percorsi di crescita professionale.

I dipendenti Conad, inclusi i farmacisti, possono beneficiare di corsi di aggiornamento per essere sempre al passo con le nuove normative e i prodotti presenti sul mercato. Inoltre, Conad pone un forte accento sul benessere dei propri collaboratori, creando un ambiente di lavoro che stimola la collaborazione e l’innovazione.

Vantaggi di lavorare in Conad

Formazione continua : corsi e aggiornamenti professionali;

: corsi e aggiornamenti professionali; Possibilità di crescita : piani di carriera personalizzati;

: piani di carriera personalizzati; Ambiente di lavoro positivo : attenzione al benessere dei dipendenti;

: attenzione al benessere dei dipendenti; Sicurezza del posto di lavoro: solidità aziendale.

Le parafarmacie Conad: un servizio in espansione

L’integrazione delle parafarmacie nei punti vendita Conad rappresenta un grande passo avanti per l’azienda, che continua ad ampliare i suoi servizi. Questo settore in crescita offre numerose opportunità, non solo per i farmacisti, ma anche per il personale di supporto, rendendo Conad un’azienda leader non solo nella distribuzione alimentare, ma anche nel settore della salute e del benessere.

In conclusione, per chi desidera intraprendere una carriera nel settore farmaceutico all’interno di una realtà dinamica e in crescita, le opportunità di lavoro nelle parafarmacie Conad rappresentano una scelta vincente.