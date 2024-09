Johnson & Johnson assume in Italia carriera e profili ricercati nel 2024

Johnson & Johnson è una delle aziende più importanti al mondo nel settore farmaceutico, sanitario e dei dispositivi medici. Con una presenza globale e una reputazione consolidata, la società offre innumerevoli opportunità di lavoro, sia per i giovani alla ricerca di una prima esperienza lavorativa, sia per professionisti con anni di esperienza. In questo articolo scopriremo le possibilità di carriera offerte da Johnson & Johnson, i profili ricercati, le caratteristiche richieste ai candidati e come candidarsi.

Johnson & Johnson: una panoramica dell’azienda

Johnson & Johnson, fondata nel 1886, è un gigante del settore sanitario con una presenza in oltre 60 paesi e una forza lavoro globale di oltre 130.000 dipendenti. L’azienda è attiva principalmente in tre settori:

Farmaceutico : con lo sviluppo e la produzione di farmaci per una vasta gamma di patologie, tra cui malattie autoimmuni, oncologia, cardiovascolare e malattie infettive.

: con lo sviluppo e la produzione di farmaci per una vasta gamma di patologie, tra cui malattie autoimmuni, oncologia, cardiovascolare e malattie infettive. Dispositivi medici : leader nel campo della chirurgia avanzata, ortopedia, e tecnologie per la salute degli occhi.

: leader nel campo della chirurgia avanzata, ortopedia, e tecnologie per la salute degli occhi. Prodotti per la cura personale: tra i quali marchi noti come Neutrogena, Listerine e Johnson’s Baby.

Opportunità di lavoro

Lavorare in J&J non significa solo entrare a far parte di una multinazionale prestigiosa, ma anche abbracciare una filosofia aziendale basata su valori etici, innovazione e benessere delle persone. Il motto dell’azienda, “Credo”, è un documento che guida le sue attività e che pone al centro il benessere di dipendenti, clienti, e comunità. J&J si impegna anche a promuovere la diversità e l’inclusione, riconoscendo l’importanza di avere un ambiente lavorativo equo e rappresentativo di tutte le fasce della popolazione.

Le principali aree di impiego

L’azienda offre opportunità in una vasta gamma di settori professionali, rendendo l’azienda una scelta ideale per chi ha diverse competenze. Le aree in cui è possibile candidarsi includono:

Ricerca e sviluppo : per chi è appassionato di innovazione scientifica e tecnologica.

: per chi è appassionato di innovazione scientifica e tecnologica. Vendite e marketing : per coloro che vogliono lavorare a stretto contatto con il mercato e promuovere prodotti di altissimo livello.

: per coloro che vogliono lavorare a stretto contatto con il mercato e promuovere prodotti di altissimo livello. Ingegneria e produzione : ideali per chi vuole contribuire a migliorare i processi produttivi e le tecnologie industriali.

: ideali per chi vuole contribuire a migliorare i processi produttivi e le tecnologie industriali. Risorse umane : per chi desidera lavorare con le persone e supportare lo sviluppo professionale all’interno dell’azienda.

: per chi desidera lavorare con le persone e supportare lo sviluppo professionale all’interno dell’azienda. Finanza e contabilità : per chi ha una formazione economica e desidera gestire gli aspetti finanziari di una grande organizzazione globale.

: per chi ha una formazione economica e desidera gestire gli aspetti finanziari di una grande organizzazione globale. Logistica e supply chain: per chi vuole contribuire all’efficienza nella distribuzione dei prodotti.

Come candidarsi per lavorare

La procedura per candidarsi è semplice e accessibile a tutti, grazie alla piattaforma online dedicata. L’azienda offre una sezione apposita sul proprio sito web dove è possibile cercare le posizioni aperte in base al proprio profilo e alla località.

Passaggi per candidarsi:

Accedere al sito ufficiale: Il punto di partenza è visitare il sito dedicato alle carriere di Johnson & Johnson (jobs.jnj.com) o la pagina specifica di “Lavora con noi” disponibile in italiano. Ricerca delle posizioni aperte: Utilizza i filtri per trovare le offerte di lavoro più adatte in base alle tue competenze e al luogo in cui desideri lavorare. Creazione del profilo: Prima di inviare la candidatura, è necessario creare un profilo personale sulla piattaforma, dove verranno caricati CV e informazioni rilevanti. Inoltro della candidatura: Una volta individuata la posizione di interesse, è possibile inoltrare la propria candidatura online, allegando CV e lettera di presentazione.

I profili ricercati da Johnson & Johnson

J&J ricerca candidati con un’ampia gamma di competenze e qualifiche. L’azienda offre posizioni adatte sia a giovani laureati che a professionisti con esperienza. In particolare, i profili maggiormente ricercati includono:

Ingegneri biomedici : per contribuire allo sviluppo di nuovi dispositivi medici.

: per contribuire allo sviluppo di nuovi dispositivi medici. Chimici e biologi : per lavorare nei laboratori di ricerca e sviluppo farmaceutico.

: per lavorare nei laboratori di ricerca e sviluppo farmaceutico. Specialisti in marketing farmaceutico : per promuovere i prodotti dell’azienda su scala globale.

: per promuovere i prodotti dell’azienda su scala globale. Esperti in supply chain : per garantire l’efficienza della distribuzione di prodotti in tutto il mondo.

: per garantire l’efficienza della distribuzione di prodotti in tutto il mondo. Analisti finanziari: per gestire e monitorare le performance economiche dell’azienda.

Caratteristiche richieste ai candidati

Sebbene i requisiti specifici possano variare a seconda del ruolo, ci sono alcune caratteristiche comuni che vengono valutate in ogni candidato. Le principali qualità richieste includono:

Competenze tecniche : Un solido background formativo e tecnico è essenziale, soprattutto per ruoli in ricerca, ingegneria o finanza.

: Un solido background formativo e tecnico è essenziale, soprattutto per ruoli in ricerca, ingegneria o finanza. Capacità comunicative : L’abilità di esprimersi chiaramente e di collaborare in team è fondamentale, dato che l’azienda opera su scala globale e promuove il lavoro di squadra.

: L’abilità di esprimersi chiaramente e di collaborare in team è fondamentale, dato che l’azienda opera su scala globale e promuove il lavoro di squadra. Orientamento all’innovazione : Johnson & Johnson cerca candidati che siano proattivi, curiosi e pronti a proporre nuove idee per migliorare i prodotti e i processi aziendali.

: Johnson & Johnson cerca candidati che siano proattivi, curiosi e pronti a proporre nuove idee per migliorare i prodotti e i processi aziendali. Adattabilità : La capacità di lavorare in un ambiente dinamico e di adattarsi rapidamente ai cambiamenti è una qualità molto apprezzata.

: La capacità di lavorare in un ambiente dinamico e di adattarsi rapidamente ai cambiamenti è una qualità molto apprezzata. Valori etici: L’integrità e il rispetto delle persone sono alla base della cultura aziendale di Johnson & Johnson. L’azienda ricerca individui che condividano questi valori.

Tabella riepilogativa dei profili richiesti

Profilo Competenze richieste Area di lavoro Ingegnere biomedico Laurea in ingegneria biomedica, competenze in sviluppo e progettazione Ricerca e sviluppo Chimico / Biologo Laurea in chimica, biologia, esperienze di laboratorio Ricerca e sviluppo farmaceutico Specialista in marketing Competenze in marketing, conoscenza del settore farmaceutico Vendite e marketing Esperto in supply chain Conoscenza dei processi di distribuzione, capacità logistiche Logistica e supply chain Analista finanziario Competenze in contabilità e finanza, capacità di analisi economica Finanza e contabilità

Le opportunità per i giovani: internship e stage

J&J offre programmi specifici per i giovani laureati, come stage e percorsi di apprendistato. Questi programmi rappresentano un ottimo punto di partenza per chi desidera iniziare una carriera in una delle più grandi aziende al mondo. Gli stage permettono ai partecipanti di acquisire esperienza sul campo e di ricevere formazione da professionisti del settore, con l’opportunità di essere assunti al termine del periodo di tirocinio.

I requisiti per gli stage

Per candidarsi a uno stage, generalmente Johnson & Johnson richiede:

Laurea recente o iscrizione all’università.

Buone competenze linguistiche, con un particolare focus sull’inglese.

Capacità di lavorare in team e spirito di iniziativa.

Interesse per il settore farmaceutico, sanitario o dei dispositivi medici.

Lavorare in Johnson & Johnson rappresenta un’opportunità unica per chi desidera entrare in un contesto internazionale e dinamico, dove l’innovazione e l’etica sono al centro dell’attività. Grazie a numerose posizioni aperte in diverse aree e una cultura aziendale inclusiva, l’azienda è un punto di riferimento per chi cerca una carriera nel settore sanitario e farmaceutico.