Cyber 4.0. 1 milione di euro per progetti sulla cybersecurity

Quattro aree tematiche: cybersecurity, spazio, automotive e e-Health

Bando promosso da Cyber 4.0, uno degli 8 ‘competence center’ riconosciuti dal Mise

Le domande dovranno essere presentate entro il 21 maggio 2021

Il Cybersecurity Competence Center Cyber 4.0 ha aperto il primo bando rivolto alle startup, alle grandi imprese o alle Pmi (in forma singola o di partenariato) per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in ambito di sicurezza informatica applicata alla sicurezza della rete, dello spazio, dell’automotive e dell’e-Health.

Il bando si pone l’obiettivo di favorire la collaborazione tra le imprese e il centro centro Cyber 4.0 agevolare lo scambio di conoscenze e competenze tra imprese e centri di ricerca, favorire la competitività del territorio e del sistema produttivo nazionale per ottenere benefici in termini di impatto sociale, economico, ambientale e occupazionale.

Per il bando è prevista una dotazione finanziaria di 1 milione di euro. Ad ogni progetto sono concessi contributi fino ad un massimo del 50% delle spese sostenute e per un importo non superiore a 200mila euro. Le domande potranno essere presentate entro il 21 maggio 2021.

Obiettivi del bando Cyber 4.0

Il bando 1/2021 di Cyber 4.0 finanzia progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale perseguendo come obiettivi:

la promozione dello sviluppo tecnologico e digitale nel settore industriale, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;

favorire il trasferimento di soluzioni tecnologiche e l’innovazione nei processi produttivi, nei prodotti e nei modelli di business derivanti dallo sviluppo, dall’adozione e dalla diffusione di tecnologie 4.0;

favorire la collaborazione tra imprese e Cyber 4.0 per l’elaborazione di progetti innovativi e competitivi;

agevolare lo scambio di conoscenze e competenze tra imprese e tra imprese e centri di ricerca;

favorire le ricadute positive a livello sociale, economico, ambientale, sul territorio, sul lavoro e sulla competitività del sistema produttivo italiano, aumentando il contenuto tecnico-scientifico di prodotti, processi e servizi.

Ambiti tematici

Le proposte dovranno riguardare 4 ambiti tematici: Cybersecurity (cofinanziamento massimo pari a 400mila euro), Cybersecurity-Spazio (cofinanziamento massimo pari a 200mila euro), Cybersecurity-Automotive (cofinanziamento massimo pari a 200mila euro) eCybersecurity-E-health (cofinanziamento massimo pari a 200mila euro).

Progetti ammissibili

Per il bando promosso da Cyber 4.0 sono ammessi al finanziamento progetti che attraverso l’attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale puntino alla realizzazione di nuovi prodotti, processi, servizi, modelli di business e organizzativi oppure al notevole miglioramento di prodotti, processi, servizi, modelli di business e organizzativi esistenti.

I progetti presentati dalle imprese dovranno prevedere:

un piano di intervento contenente il dettaglio degli investimenti, dei costi e dei tempi previsti;

la stima dei benefici economici per l’impresa in termini di riduzione di inefficienze, sprechi e costi, ed anche in termini di miglioramento della qualità dei processi e dei prodotti;

la redazione di un piano finanziario a copertura dei costi del progetto;

un livello di maturità tecnologica.

I progetti potranno avere una durata tra i 12 e i 18 mesi dopo i quali potrà essere richiesta una sola proroga di 6 mesi.

Come presentare la domanda

Le domande per la presentazione dei progetti, complete della documentazione richiesta, potranno essere inviate entro e non oltre le ore 14.00 del 21 maggio 2021 all’indirizzo pec cyber4.0@pec.it.

