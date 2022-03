Donna e Lavoro 2022: torna il concorso che premia le imprese al femminile

Nuove idee di business al femminile e progetti imprenditoriali portati avanti da donne di qualsiasi età. Questo il focus dell’edizione 2022 del concorso Donna e Lavoro. Eurointerim Spa, un’agenzia per il lavoro, si impegnerà infatti a supportare la crescita di startup e PMI innovative guidate da donne.

Concorso Donna e Lavoro 2022: chi può partecipare

In un contesto in cui l’imprenditoria femminile è in crescita (dello 0,6% secondo i dati di Confesercenti pubblicati in occasione dell’8 marzo), bisogna però ricordare che le imprese guidate da donne sono ancora solo una su cinque.

Per premiare quelle che già esistono o che potrebbero nascere, nasce Donna e Lavoro, oggi alla sua decima edizione. Per essere ammessa al concorso, ciascuna startup, PMI innovativa o idea imprenditoriale deve rispettare delle regole, quantomeno dal punto di vista di chi le presenta. I progetti imprenditoriali, infatti, possono essere presentati da:

Startup che vogliono proporre un’idea ben precisa e sono formate da un team disposto a svilupparla;

e sono formate da un team disposto a svilupparla; Imprese con un Progetto innovativo al femminile;

al femminile; Singoli individui senza un team ma con un’idea originale da realizzare.

Valutazione dei progetti presentati a Donna e Lavoro

Per arrivare all’obiettivo finale, ovvero la premiazione, ci saranno due passaggi. La valutazione dei progetti presentati, avverrà in due fasi. Nella prima la segreteria organizzativa concorsuale verificherà la completezza della documentazione necessaria per l’ammissibilità.

Nella seconda, invece, una giuria di esperti analizzerà il contenuto dei progetti presentati. La loro valutazione si baserà su 5 criteri fondamentali:

Innovatività e originalità del Progetto;

Impatto sociale e ambientale;

Sostenibilità economica dell’iniziativa;

Realizzabilità tecnica e tempi di sviluppo;

Mercato di riferimento e concorrenza.

Come partecipare al concorso per startup e PMI innovative

Per partecipare al concorso, ciascun soggetto maggiorenne che abbia una startup, un’impresa o un’idea potrà mandare il proprio progetto al sito dell’iniziativa. Verrà richiesto un business plan completo, che preferibilmente dovrà essere attento a una serie di dettagli. Nello specifico:

Descrizione del prodotto e/o del servizio proposto;

Gli obiettivi prefissati per il progetto;

Il mercato a cui è dedicato;

La sua utilità;

I tempi di sviluppo;

Il fabbisogno finanziario, di rendimento e di risorse umane.

La scadenza per la presentazione di questo documento e, perciò, della propria candidatura è il 30 settembre 2021.

I premi e l’evento finale

Le prime tre idee vincenti riceveranno dei riconoscimenti in denaro. La prima arrivata riceverà 3.000 euro, mentre il secondo e terzo posto riceveranno da Eurointerim Spa rispettivamente 2.000 e 1.000 euro.

Nel corso della premiazione finale, contestualmente alle imprese innovative anche delle studentesse meritevoli dell’università di Padova riceveranno dei premi in denaro. Eurointerim, infatti, offrirà 5 borse di studio di 1.000 euro ciascuna per studentesse iscritte all’ateneo per l’anno accademico 2022/2023.