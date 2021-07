Graduatorie Ata terza fascia, l’8 luglio quelle provvisorie: ecco dove vederle

Dall’8 luglio le graduatorie provvisorie

Il 15 luglio quelle definitive

Come presentare l’eventuale reclamo

Mancano pochi giorni alla pubblicazione delle graduatorie Ata della scuola. Dall’8 luglio, infatti, verranno pubblicare le graduatorie provvisorie del persona Ata di terza fascia che indicheranno già le posizioni degli aspiranti nelle rispettive scuole per le quali si è fatto richiesta. Poi il 15 luglio sarà la volta delle graduatorie definitive. Chi volesse quindi presentare reclamo per eventuali errori nell’attribuzione del punteggio avrà quindi una finestra di una settimana per farlo: quando le graduatorie saranno definitive non sarà più possibile presentare un reclamo.

Graduatorie Ata: dove visualizzarle

Sia le graduatorie Ata provvisorie che quelle definitive saranno pubblicate negli albi pretori e sui portali delle scuole polo (cioè la scuola destinataria della propria istanza di iscrizione o della domanda di aggiornamento). I punteggi saranno visibili anche sul portale del Miur “Istanze on line” (si deve cliccare su “Altri servizi”, poi “Visualizzazione graduatorie d’istituto pers. ATA III fascia” e infine “Dettaglio dati graduatoria”).

Come fare reclamo

Per quanto riguarda il reclamo, come detto, ci sarà tempo fino al 15 luglio e dovrà essere indirizzato al dirigente della scuola polo che gestisce la domanda dell’aspirante all’inserimento come personale Ata. Dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive, invece, il provvedimento è impugnabile solamente con un ricorso in tribunale.