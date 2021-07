Graduatorie Ata terza fascia scuola, quando escono? Ecco perché non ci sono

Le graduatorie provvisorie Ata sono in pubblicazione dall’8 luglio

Non è però una data limite, le scuole hanno ancora tempo

La pubblicazione avviene provincia per provincia

Le graduatorie Ata terza fascia provvisorie della scuola sono in corso di pubblicazione in questi giorni. Una nota del ministero dell’Istruzione aveva indicato come data quella dell’8 luglio ma ancora pochissime sono quelle pubblicate. Questo perché si tratta solo di una data indicativa: non è infatti un termine perentorio e neanche unica per tutta l’Italia.

La pubblicazione, infatti, avviene per provincia e solo quando tutte le scuole di quella provincia sono pronte avviene la pubblicazione sia su Istanze on line che nell’albo pretorio della scuola polo che gestisce le singole richieste.

Iniziano le pubblicazioni

La data indicata nella nota ministeriale del 10 giugno si riferisce al termine da qui avviare la prenotazione e il rilascio delle funzioni per la gestione della pubblicazione.

Comunque già alcune province stanno iniziando a pubblicare le graduatorie e via via nelle prossime ore saranno visibili sempre più graduatorie delle rispettive province.

Una volta uscita la graduatoria ci sono 10 giorni di tempo per fare reclamo, comunque prima che vengano pubblicate le graduatorie Ata terza fascia definitive.

Graduatorie Ata terza fascia: dove visualizzarle

Sia le graduatorie Ata provvisorie che quelle definitive saranno pubblicate negli albi pretori e sui portali delle scuole polo (cioè la scuola destinataria della propria istanza di iscrizione o della domanda di aggiornamento). I punteggi saranno visibili anche sul portale del Miur “Istanze on line” (si deve cliccare su “Altri servizi”, poi “Visualizzazione graduatorie d’istituto pers. ATA III fascia” e infine “Dettaglio dati graduatoria”).

Come fare reclamo

Per quanto riguarda il reclamo, come detto, ci sarà tempo fino al 15 luglio e dovrà essere indirizzato al dirigente della scuola polo che gestisce la domanda dell’aspirante all’inserimento come personale Ata. Dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive, invece, il provvedimento è impugnabile solamente con un ricorso in tribunale.