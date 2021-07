Graduatorie Ata terza fascia scuola: dal 16 luglio anche su Istanze on line

Le graduatorie provvisorie sono in corso di pubblicazione

Per visualizzarle occorre andare sul sito web delle scuole

Dal 16 luglio saranno anche su Istanze on line

Ormai moltissime scuole polo hanno pubblicato le graduatorie Ata terza fascia provvisorie: per per visualizzarle occorre andare sul sito ufficiale della scuola di riferimento (quella che ha in carico la domanda presentata) e aprire l’albo pretorio on line. Al momento, infatti, sul portale del Ministero per l’istruzione “Istanze on line” non è possibile accedere al servizio: su Istanze on line sarà possibile vedere le graduatorie venerdì 16 luglio in poi. La data è emersa in seguito all’incontro tra Miur e sindacati, come riporta Orizzonte Scuola.

La guida per visualizzare le graduatorie

Il ministero in passato ha realizzato delle guide per utilizzare il servizio.

Per accedere a Istanze on line, l’interessato deve avere:

un Personal Computer con connessione ad Internet e Acrobat Reader;

un indirizzo di posta elettronica istituzionale (istruzione.it) o altro indirizzo;

le credenziali di accesso: (username, password) ottenute con la procedura di Registrazione (vedi Guida Operativa della registrazione presente sull’home page).

Dopo di che le seguenti guide spiegano tutte le funzionalità del servizio:

Graduatorie Ata terza fascia: come fare reclamo

Per quanto riguarda il reclamo 10 giorni dalla data di pubblicazione delle Graduatorie Ata terza fascia sull’albo pretorio della scuola e dovrà essere indirizzato al dirigente della scuola polo che gestisce la domanda dell’aspirante all’inserimento come personale Ata. Dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive, invece, il provvedimento è impugnabile solamente con un ricorso in tribunale. La pubblicazione delle graduatorie definitive è prevista per metà agosto.