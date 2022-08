Lo Stato continua ad assumere. Con il Dpcm del 22 luglio scorso, si aprono le porte per nuovi 14170 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato in enti e uffici ministeriali per il biennio 2022-2023.

L’amministrazione dello Stato sconta una carenza stimata in quasi il 30 per cento della pianta organica. Così, dopo decenni di assunzioni congelate, si tenta di sopperire alla vistosa carenza di personale. Queste assunzioni hanno come obiettivo la ricerca dell’efficienza della macchina amministrativa in vista dell’attuazione degli interventi legati al PNRR.

Si corre ai ripari per rimpolpare l’organico statale e svecchiarlo con un piano di reclutamento che prevede l’immissione di migliaia di figure amministrative e tecniche, sia laureate che diplomate. In particolare, saranno assunti dirigenti, funzionari, segretari di legazione, assistenti amministrativi, tecnici e informatici, direttori, cancellieri, medici, ispettori, operatori e altri profili. Colmare i vuoti in organico non sarà semplice: la pubblica amministrazione non attrae più come un tempo, soprattutto i profili ad elevata specializzazione, a causa della distanza da casa e di stipendi troppo bassi rispetto a quelli offerti dai privati.

Nel computo delle assunzioni autorizzate sono incluse le immissioni programmate per il 2019, 2020 e 2021 e non ancora effettuate. Ecco nel dettaglio i posti disponibili.

Consiglio di Stato Il Consiglio di Stato è stato autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 28 figure (3 dirigenti e 25 funzionari Area terza F1).

Il Ministero degli affari esteri potrà reclutare 589 profili (32 segretari di legazione, 8 dirigenti di II Fascia, 130 funzionari Area terza F1 tramite concorso pubblico e 69 funzionari Area terza F1 tramite progressioni verticali, 350 funzionari Area seconda F2).

Il Ministero della cultura conta di assumere in totale 1.871 figure (41 tra dirigenti II fascia, funzionari Area seconda F2 per il 2019, 761 per il 2020, 1069 per il 2021).

Il Ministero della giustizia metterà in palio 1.401 posti (331 nel Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, 102 nel Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità; 958 nel Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi).

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile selezionerà 1.424 profili (415 funzionari di Area terza F1 e Area seconda F2 per il 2019, 352 per il 2020 e 657 per il 2021).

Il Ministero dell'istruzione metterà a disposizione 659 posti (308 nel 2020, 312 nel 2021 e 39 per dirigenti per il 2021-2022-2023).

Il Ministero dello sviluppo economico prevederà l'assunzione di 384 profili (173 per il 2020, 211 per il 2021).

Il Ministero dell'economia e delle finanze metterà in palio 643 posti (20 Dirigenti di II fascia, 269 funzionari area terza F1 e 354 area seconda F2).

L'Agenzia delle Entrate prevederà l'assunzione di 5.990 figure (1797 tra dirigenti II fascia, funzionari terza Area F1 e seconda Area F3 per il 2019, 1319 per il 2020, 2874 per il 2021).

L'Inail assumerà 234 figure (105 per il 2020, tra Dirigenti, medici, funzionari e professionisti tecnici, 129 per il 2021).

L'Ispettorato nazionale del lavoro selezionerà 871 figure (1 per il 2019, 380 per il 2020 e 490 per il 2021

L'Agenzia per la coesione territoriale metterà in palio 36 posti (11 per il 2019, 12 per il 2020 e 13 per il 2021).

L'Anpal prevederà l'assunzione di 6 figure (1 dirigente e 5 informatici per il 2021).

L'Enac selezionerà in totale 15 profili , 8 dirigenti e 7 funzionari per l'anno 2020).

L'Accademia nazionale dei Lincei prevederà l'assunzione di 4 profili (area A1, B1 e C1) per il 2021.

L'Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo selezionerà 5 figure , 3 per il 2020 e 2 per il 2021.

Il Parco Nazionale del Pollino ricercherà 9 profili, 5 per il 2019 e 4 per gli anni 2021-2022-2023 (categoria C e B).

Il Parco Nazionale del Pollino ricercherà 9 profili, 5 per il 2019 e 4 per gli anni 2021-2022-2023 (categoria C e B). Parco Nazionale della Sila Il Parco Nazionale della Sila selezionerà 1 figura per il 2021 (categoria C1).

Ecco come si faranno le procedure selettive

Le immissioni avverranno prevalentemente tramite concorso pubblico, ma si procederà anche allo scorrimento di graduatorie di idonei/vincitori di procedure concorsuali già espletate e di altre amministrazioni, procedure di mobilità, progressioni verticali, collocamento obbligatorio, stabilizzazioni e conferimenti di incarichi.

Per maggiori informazioni consulta il DPCM del 22 luglio 2022.