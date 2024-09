Policlinico Palermo: concorso per 12 posti di collaboratore amministrativo

Il Policlinico Paolo Giaccone di Palermo ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 12 collaboratori amministrativi. Il concorso è aperto ai laureati e prevede una selezione basata su tre prove: scritta, pratica e orale. È richiesta una laurea in discipline come giurisprudenza, economia o scienze politiche. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 29 settembre 2024. Approfondiamo i dettagli sul bando, le modalità di iscrizione e la struttura della selezione.

Policlinico Palermo: requisiti di partecipazione

Per candidarsi, è necessario soddisfare i seguenti requisiti generali, comuni ai concorsi pubblici:

Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE (sono incluse altre categorie specificate nel bando);

Idoneità fisica all’impiego;

Godimento dei diritti civili e politici;

Non essere stati destituiti, dispensati o licenziati da precedenti impieghi presso pubbliche amministrazioni;

Laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o titoli equivalenti conseguiti secondo gli ordinamenti previgenti o attuali.

Come avviene la selezione

Nel caso di un numero di domande superiore a 250, verrà effettuata una preselezione che prevede un test con 40 domande a risposta multipla. La procedura completa si articola in tre prove:

Prova scritta : domande relative a normative e competenze amministrative;

: domande relative a normative e competenze amministrative; Prova pratica : simulazione di un’attività operativa amministrativa;

: simulazione di un’attività operativa amministrativa; Prova orale: colloquio finale sulle materie d’esame e valutazione delle competenze linguistiche e informatiche.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso il sito del Policlinico di Palermo, utilizzando l’apposito modulo online disponibile nella sezione concorsi. Il termine ultimo per l’invio è il 29 settembre 2024. È richiesto il versamento di una tassa di partecipazione di 16 euro.

Gli utenti che hanno già partecipato al concorso precedente (delibera 947 del 2022) non dovranno ripagare la tassa, ma sarà necessario caricare il bollettino di pagamento già effettuato nella nuova procedura.

Policlinico Palermo: bando e documenti ufficiali

Per consultare il bando completo, i candidati possono scaricarlo dal sito ufficiale del Policlinico di Palermo. Le delibere annesse al concorso e altri dettagli relativi alla procedura sono anch’essi disponibili online. Di seguito un elenco delle delibere principali:

Delibera n. 770 (luglio 2024): revoca parziale della precedente delibera e apertura del nuovo concorso;

(luglio 2024): revoca parziale della precedente delibera e apertura del nuovo concorso; Delibera n. 858 (agosto 2024): modifica delle disposizioni per i vincitori.

Le informazioni sulla convocazione alle prove e la graduatoria finale saranno pubblicate sul sito ufficiale del Policlinico.

Informazione Dettaglio Posti disponibili 12 Tipologia di contratto Tempo indeterminato Scadenza iscrizione 29 settembre 2024 Tassa di partecipazione 16 euro Modalità di domanda Online tramite PEC

Contatti Policlinico Palermo e informazioni utili

Per ulteriori chiarimenti, è possibile contattare l’Ufficio Concorsi del Policlinico Paolo Giaccone ai numeri telefonici 091 6555583 o 091 6555580, disponibili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.