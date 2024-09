Comune di Seminara indice concorso per assistente sociale

Il Comune di Seminara, nella provincia di Reggio Calabria, ha indetto un concorso pubblico per la copertura di un posto da assistente sociale, con un contratto a tempo parziale e indeterminato. Questo concorso offre un’importante opportunità a tutti i professionisti del settore che desiderano intraprendere una carriera lavorativa nella pubblica amministrazione, in un contesto territoriale stimolante e ricco di tradizioni come quello calabrese.

Di seguito, troverai tutte le informazioni utili riguardanti i requisiti, la procedura di selezione e le modalità per presentare la domanda.

Requisiti generali richiesti

Per partecipare al concorso indetto dal Comune di Seminara, i candidati devono possedere una serie di requisiti generali, come previsto dalle normative vigenti in materia di concorsi pubblici. Tra questi, i principali sono:

Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Sono ammessi anche i cittadini di Paesi terzi, purché in possesso di regolare permesso di soggiorno e aventi i diritti civili e politici riconosciuti.

o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Sono ammessi anche i cittadini di Paesi terzi, purché in possesso di regolare permesso di soggiorno e aventi i diritti civili e politici riconosciuti. Età minima di 18 anni .

. Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste per il ruolo.

allo svolgimento delle mansioni previste per il ruolo. Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da un impiego presso una pubblica amministrazione.

Assenza di condanne penali o procedimenti in corso che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.

o procedimenti in corso che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. Godimento dei diritti civili e politici.

Requisiti specifici

Oltre ai requisiti generali, il concorso per assistente sociale per il Comune di Seminara, prevede alcuni requisiti specifici che i candidati devono soddisfare:

Titolo di studio : i candidati devono possedere una delle seguenti lauree in ambito sociale:

: i candidati devono possedere una delle seguenti lauree in ambito sociale: Diploma di laurea dell’ordinamento previgente alla riforma del D.M. n. 509/99 in Servizio Sociale.

Laurea specialistica (classe 57/S) o magistrale (classe LM/87) in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali o equipollente.

Diploma universitario in Servizio Sociale abilitante.

Abilitazione professionale : è necessario essere abilitati all’esercizio della professione e iscritti all’Albo professionale degli Assistenti Sociali.

: è necessario essere abilitati all’esercizio della professione e iscritti all’Albo professionale degli Assistenti Sociali. Requisiti formativi: i candidati devono aver adempiuto agli obblighi di formazione continua previsti dall’Ordine degli Assistenti Sociali.

Come si svolge la selezione

La selezione per il concorso si articola in due prove d’esame, una scritta e una orale, e prevede la valutazione dei titoli. La commissione esaminatrice potrà procedere con una prova preselettiva qualora il numero di candidati superi le 45 unità. Di seguito, i dettagli del processo selettivo:

Prova preselettiva

Nel caso di un elevato numero di candidati, verrà effettuata una prova preselettiva. Questa consisterà in un quiz a risposta multipla sulle materie previste per gli esami scritti e orali, e potrà includere domande di cultura generale e quiz attitudinali.

Prova scritta

La prova scritta potrà consistere in:

Domande a risposta chiusa o aperta.

Redazione di un elaborato su tematiche legate al servizio sociale.

Soluzioni di casi pratici o simulazioni operative.

I contenuti della prova scritta saranno incentrati su argomenti specifici del Servizio Sociale , tra cui:

I contenuti della prova scritta saranno incentrati su argomenti specifici del , tra cui: Normative nazionali e regionali in ambito socio-sanitario.

in ambito socio-sanitario. Politiche sociali e servizi per anziani, minori, disabili e categorie svantaggiate.

e servizi per anziani, minori, disabili e categorie svantaggiate. Nozioni di diritto amministrativo e costituzionale, con particolare riferimento agli Enti locali.

Prova orale

La prova orale prevede un colloquio sulle materie d’esame già trattate nella prova scritta e una verifica delle competenze linguistiche e informatiche. In particolare, il candidato dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche (pacchetto Office, internet, posta elettronica).

Punteggio totale

La Commissione dispone complessivamente del seguente punteggio:

30 punti per la prova scritta.

10 punti per la valutazione dei titoli.

30 punti per la prova orale.

Come presentare la domanda

I candidati interessati a partecipare al concorso per assistente sociale per il Comune di Seminare, devono inviare la domanda esclusivamente per via telematica attraverso il portale inPA, utilizzando una delle seguenti modalità di autenticazione:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

CIE (Carta d’Identità Elettronica).

CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 1 ottobre 2024.

Documenti richiesti

Durante la compilazione della domanda per partecipare al concorso del Comune di Seminara, i candidati devono allegare:

Ricevuta di pagamento della tassa di concorso di 10,00 euro.

della tassa di concorso di 10,00 euro. Dichiarazione dei titoli di studio e professionali posseduti.

di studio e professionali posseduti. Certificazioni che attestino il riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero, se necessario.

È fortemente consigliato che i candidati siano dotati di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), poiché molte comunicazioni ufficiali verranno inviate tramite questo canale.

Comune di Seminara: bando di concorso

Il bando di concorso completo, con tutte le informazioni dettagliate e i moduli necessari, è disponibile sul sito ufficiale del Comune di Seminara e sul portale inPA. Si raccomanda ai candidati di leggere attentamente il bando per conoscere tutti i dettagli e le modalità di partecipazione.

Comunicazioni successive

Tutte le comunicazioni riguardanti le fasi della selezione, incluse le date delle prove e i risultati delle stesse, saranno pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Seminara e sul portale inPA.