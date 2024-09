Bosch, opportunità di lavoro, tirocini e benefici per i dipendenti

Bosch, azienda tedesca leader nel settore tecnologico e automobilistico, offre una vasta gamma di opportunità di carriera in Italia. Con un impegno costante verso l’innovazione e lo sviluppo sostenibile, Bosch rappresenta una realtà dinamica per chi cerca lavoro in settori come l’ingegneria, la tecnologia e il management. In questo articolo esploreremo le opportunità di lavoro offerte dall’azienda, i programmi di tirocinio per i giovani e i vantaggi che Bosch offre ai propri dipendenti.

Il gruppo Bosch

Il Gruppo Bosch, fondato nel 1886 da Robert Bosch a Stoccarda, è oggi una delle più grandi multinazionali al mondo, con una presenza in oltre 150 Paesi. L’azienda opera principalmente in quattro aree di business: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods e Energy and Building Technology. Il gruppo è noto per la produzione di componenti per l’industria automobilistica e per i suoi elettrodomestici, ma offre anche soluzioni all’avanguardia nel campo delle tecnologie energetiche e della costruzione. In Italia, Bosch è presente dal 1904 e conta circa 6.000 dipendenti distribuiti in diverse sedi, tra cui Milano, Modugno (Bari) e Villasanta (Monza-Brianza).

Assunzioni Bosch Italia

Le assunzioni in Bosch riguardano una vasta gamma di profili professionali. L’azienda è alla ricerca di figure esperte e di giovani neolaureati o diplomati interessati a sviluppare le proprie competenze in ambiti quali ingegneria, economia, marketing e comunicazione. I candidati ideali devono possedere una buona conoscenza della lingua inglese e, in alcuni casi, la conoscenza del tedesco è considerata un plus. La maggior parte delle offerte di lavoro è rivolta a laureati in materie tecniche o economiche, ma ci sono opportunità anche per chi ha una formazione umanistica.

Bosch offerte di lavoro

Bosch offre nuove opportunità di lavoro in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Puglia. Gli interessati a lavorare in Bosch possono valutare le ricerche in corso, visibili sul portale Bosch Lavora con Noi. Ecco un elenco delle principali figure attualmente ricercate:

Application Engineer Internship for master’s thesis project – Torino

– Torino Business Development Manager, Business Unit Fire – Bologna

– Bologna Business Excellence & Strategy Program – Cernusco sul Naviglio (Milano)

– Cernusco sul Naviglio (Milano) Calibration Engineer – Modugno (Bari)

– Modugno (Bari) Controlling Support Intern – Cernusco sul Naviglio (Milano)

– Cernusco sul Naviglio (Milano) Customer Quality Engineer – Villasanta (Monza – Brianza)

– Villasanta (Monza – Brianza) Engineering Machining – Villasanta (Monza – Brianza)

– Villasanta (Monza – Brianza) Executive Assistant – Villasanta (Monza – Brianza)

– Villasanta (Monza – Brianza) Junior Project Manager – Cernusco sul Naviglio (Milano)

– Cernusco sul Naviglio (Milano) Logistic Specialist – Milano

– Milano National Key Account Manager Do It Yourself (DIY) Channel – Milano

– Milano Senior Customer Care Specialist Settore Automotive – Parma

– Parma Technical Sales Internship for Powertrain Systems – Torino

– Torino Vehicle Calibration Engineer – Modugno (Bari).

Tirocini Bosch

Bosch investe molto nei tirocini, offrendo ai giovani talenti la possibilità di entrare nel mondo del lavoro attraverso stage retribuiti di sei mesi. Questi percorsi sono rivolti principalmente a laureandi e neolaureati in materie come ingegneria, economia e giurisprudenza, e permettono di acquisire esperienza in ambiti come il marketing, la comunicazione e le risorse umane.

Tra le opportunità di tirocinio attualmente disponibili troviamo:

Internship in Controlling Specialist a Milano

a Milano Junior Quality Engineer a Cernusco sul Naviglio

a Cernusco sul Naviglio Application Engineer Internship a Torino.

Gli stage rappresentano una porta d’ingresso importante nel mondo Bosch, con numerosi stagisti che successivamente ottengono contratti a lungo termine all’interno dell’azienda.

Opportunità per i giovani

Bosch offre numerosi programmi dedicati ai giovani. Oltre agli stage, l’azienda promuove il Junior Managers Program, un percorso di formazione manageriale della durata di 18-24 mesi, riservato ai neolaureati in ingegneria ed economia. Questo programma prevede l’assegnazione di incarichi in diverse divisioni e sedi, con almeno una rotazione all’estero. I candidati selezionati hanno l’opportunità di sviluppare competenze manageriali e acquisire una visione globale del business.

Formazione del personale

La formazione è un elemento centrale nella strategia di sviluppo di Bosch. L’azienda mette a disposizione dei dipendenti la Bosch Tec, una scuola interna che offre corsi di aggiornamento in ambito tecnico e manageriale. I corsi includono moduli su automazione industriale, IoT e Industria 4.0, oltre a percorsi di sviluppo delle competenze personali come la comunicazione e la negoziazione. Questa attenzione alla crescita professionale assicura che i dipendenti possano applicare immediatamente le competenze acquisite nella loro attività lavorativa quotidiana.

Benefits

Bosch è nota per offrire una serie di benefit ai propri dipendenti, con l’obiettivo di migliorare il work-life balance e promuovere un ambiente di lavoro positivo. Tra i principali benefici troviamo:

Flessibilità lavorativa : Bosch offre la possibilità di lavorare da remoto e orari flessibili, soprattutto per i genitori.

: Bosch offre la possibilità di lavorare da remoto e orari flessibili, soprattutto per i genitori. Salute e benessere : Sono organizzate iniziative gratuite dedicate alla salute fisica e mentale, tra cui programmi di alimentazione sana e gestione dello stress.

: Sono organizzate iniziative gratuite dedicate alla salute fisica e mentale, tra cui programmi di alimentazione sana e gestione dello stress. Premi di produttività: L’azienda adotta una politica retributiva meritocratica, con premi basati sulle prestazioni individuali e sull’andamento aziendale.

Iter di selezione

Il processo di selezione in Bosch inizia con l’invio del curriculum attraverso la sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale dell’azienda. Dopo una prima valutazione del CV, i candidati selezionati vengono contattati per un colloquio telefonico. In caso di esito positivo, seguono colloqui più approfonditi con i responsabili di settore. L’intero processo di selezione può richiedere dalle due alle tre settimane.

Come candidarsi, Bosch lavora con noi

Per candidarsi alle offerte di lavoro in Bosch, è necessario visitare la sezione “Bosch Lavora con Noi” sul sito ufficiale dell’azienda. Qui è possibile visualizzare tutte le posizioni aperte e inviare il proprio CV in risposta all’annuncio di interesse. Il portale consente di filtrare le opportunità per località, settore e livello di esperienza.

Bosch rappresenta una realtà di eccellenza per chi è alla ricerca di una carriera in un ambiente stimolante e innovativo, con numerose opportunità di crescita sia per professionisti esperti che per giovani talenti.