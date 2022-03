Promozione dei prodotti agricoli della Basilicata, contributi del 70%

Sono 18 le domande di sostegno pervenute e candidate ai benefici della Sottomisura 3.2 “Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2014-2022. Come previsto dall’avviso pubblico, hanno presentato progetti gruppi di agricoltori associati, operanti nei diversi settori dell’agricoltura lucana, anche in rappresentanza di aziende biologiche.

Contributi del 70%

Ai progetti che, a seguito della fase istruttoria risulteranno utilmente collocati in apposita graduatoria, sarà concesso un contributo in conto capitale pari al 70% del costo totale delle spese ammesse.

Tra le azioni da realizzare sono previste pubblicazioni e prodotti multimediali concernenti i sistemi di produzione, eventi promozionali, realizzazione e sviluppo di siti web, organizzazione di incontri con i consumatori e workshop tra operatori (seminari divulgativi, educational tour, degustazioni), partecipazione a fiere, mostre ed altre iniziative per la diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti di qualità certificati.

Attività di promozione e informazione

“Puntare su un’adeguata e innovativa attività di promozione ed informazione – commenta l’assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali Vincenzo Baldassarre – significa attuare azioni lungimiranti, in forma aggregata e consortile, per rendere competitive sui mercati regionale, nazionale ed internazionale le produzioni di qualità lucane. È importante far conoscere ai consumatori e a tutti gli operatori della distribuzione e commercializzazione i nostri prodotti a marchio, facendo apprezzare la qualità degli stessi e, al tempo stesso, elevando il valore aggiunto da essi prodotto.”

Progetti del valore di 1,5 milioni di euro

Nei prossimi giorni gli Uffici competenti avvieranno l’iter istruttorio delle istanze candidate a questa terza edizione del bando, il cui valore complessivo dei progetti presentati è pari a poco più di 1,5 milioni di euro.

“Colgo l’occasione per ringraziare l’Assessore Francesco Fanelli per il lavoro svolto in questi anni – ha concluso l’Assessore Baldassarre – assicurando da parte mia grande impegno per dare continuità a quanto già avviato dalla Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali, e sviluppare ogni ulteriore azione a sostegno del comparto agroalimentare, asset strategico per l’intera economia e lo sviluppo regionale”.