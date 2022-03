Concorso Regione Puglia: bandi per 80 assunzioni a tempo indeterminato

L’assessore al Personale della Regione Puglia Gianni Stea ha annunciato ieri, tramite un comunicato stampa, l’imminente pubblicazione di due nuovi bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 80 figure da assumere a tempo pieno e indeterminato (categoria B3).

L’iter procedurale è stato completato in tempi record e gli interessati potranno presentare la propria candidatura già a partire dal 30 marzo.

Concorso Regione Puglia: i posti messi a bando

I posti disponibili saranno in tutto 80 e saranno così ripartiti:

60 collaboratori tecnico-amministrativi ;

; 20 autisti specializzati.

I requisiti generali

Per poter partecipare ai due bandi sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;

età non inferiore a 18 anni e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento a riposo;

godimento dei diritti civili e politici;

inclusione nell’elettorato politico attivo;

assenza provvedimenti di destituzione o di dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento oppure di decadenza o licenziamento da un impiego statale;

idoneità fisica;

assenza di condanne penali, passate in giudicato, per reati che impediscano la costituzione del rapporto di impiego con le pubbliche amministrazioni;

per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

Per il ruolo di collaboratore tecnico-amministrativo sarà, inoltre, necessario il possesso del diploma di scuola media superiore e certificazioni informatiche ECDL, EIPASS o altre certificazioni riconosciute a livello europeo, mentre per il profilo di autista sarà sufficiente il diploma di scuola media e la patente Cat. C.

Per i requisiti specifici si rimanda alla lettura dei due bandi che saranno pubblicati a breve.

Concorso Regione Puglia: ome candidarsi

La domanda di ammissione ai rispettivi concorsi dovrà essere presentata a partire dal 30 marzo 2022, solo ed esclusivamente per via telematica, tramite SPID (Sistema pubblico di identità digitale), compilando l’apposito modulo elettronico disponibile sul portale “Step-One 2019”.

Per la partecipazione ai concorsi dovrà essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro €10,33, sulla base delle indicazioni riportate all’interno del sistema.

Inoltre, il candidato oltre ad essere in possesso di SPID e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nominativo.

Un’importante opportunità per i giovani pugliesi

“Come promesso abbiamo accelerato i tempi per sostituire il personale dipendente in uscita e favorire i giovani pugliesi magari dando loro la possibilità di rientrare dall’estero e dalle Regioni del Nord Italia” – ha sottolineato Stea, assicurando “tempi brevissimi per l’espletamento dei concorsi” che offriranno “opportunità significative ai nostri giovani più bravi”.