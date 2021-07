Servizio Civile Universale: pubblicato il bando per 756 operatori volontari

Presentati 74 progetti dagli Enti iscritti all’Albo del Servizio Civile Universale

Gli operatori si occuperanno dell’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili

I giovani dai 18 ai 28 anni compiuti potranno presentare la domanda entro il 30 luglio

Saranno 756 i posti disponibili per gli operatori volontari del Servizio Civile Universale e da impiegare nei 74 progetti presentati dagli Enti accreditati.

I volontari selezionati saranno coinvolti per 12 mesi (25 ore a settimana per un totale di 1145 ore) in attività di accompagnamento e assistenza dei grandi invalidi e dei ciechi civili (ai sensi dell’art. 1 della legge n. 288/2002 e dell’art. 40 della legge n.289/2002) per favorire la loro autonomia personale e l’integrazione all’interno della società.

È previsto un rimborso spese di 439,50 euro, che sarà corrisposto dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale (se l’operatore risiede in un Comune diverso da quello di realizzazione del progetto, avrà diritto al rimborso delle spese del solo viaggio iniziale per il raggiungimento della sede, più il rimborso di quelle finali per rientrare alla residenza).

La data di avvio in servizio degli operatori volontari varierà in base ai diversi progetti ma in ogni caso dovrà avvenire entro il 10 dicembre 2021.

Ciascun candidato idoneo selezionato, accedendo alla propria area riservata all’interno del sito del Dipartimento, attraverso SPID o con le credenziali ricevute per accedere alla piattaforma DOL, potrà scaricare per effettuare la sottoscrizione la versione cartacea del contratto di Servizio civile firmato dal Capo del Dipartimento.

Al termine delle attività progettuali verrà rilasciato un attestato di espletamento del servizio civile, redatto sulla base dei dati forniti dall’Ente, oltre ad un attestato o certificazione di riconoscimento e valorizzazione delle competenze prodotto dall’Ente stesso, secondo le modalità previste da ciascun progetto.

I requisiti

Per poter inviare la propria candidatura è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

I giovani che abbiano già prestato servizio civile nazionale in un progetto finanziato dal PON-IOG “Garanzia Giovani” potranno presentare domanda per i progetti inseriti nel presente bando, mentre non potranno farlo quelli che abbiano già prestato servizio in un progetto di servizio civile nazionale o universale.

Inoltre, non potranno presentare domanda i giovani che:

appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia;

abbiano interrotto il servizio civile nazionale o universale prima della scadenza prevista.

Procedure selettive

La selezione dei candidati sarà effettuata dall’Ente titolare del progetto prescelto, tramite apposite Commissioni di valutazione degli eventuali titoli e delle esperienze curriculari maturate e dichiarate in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione da ciascun candidato. Le Commissioni sottoporranno inoltre i candidati ad un colloquio.

Domanda di partecipazione

Per poter partecipare alla selezione bisognerà, innanzitutto, individuare il progetto di SCU di proprio interesse. Per farlo basterà utilizzare il motore di ricerca “Scegli il tuo progetto in Italia”, disponibile nella sezione Progetti del sito dedicato al Servizio Civile Universale. Cliccando soltanto il tasto CERCA si otterrà l’elenco completo di tutti i progetti.

Se si desidera effettuare una ricerca mirata sarà possibile selezionare i valori delle voci che interessano. Nella pagina di dettaglio del progetto verrà visualizzato anche il numero delle domande pervenute per quella sede (dato aggiornato al giorno precedente la visualizzazione).

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’Ente titolare del progetto prescelto, attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre le ore 15.00 del 30 luglio 2021.

Potranno presentare la propria candidatura i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero, i cittadini di Paesi appartenenti all’UE e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Qualora i candidati non fossero muniti di SPID potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo le istruzioni contenute all’interno della piattaforma stessa.

Sarà possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede, da scegliere tra i progetti SCU.

Sui siti internet del Dipartimento https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/ e https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/ sono già disponibili la Guida per la compilazione e la presentazione della domanda online attraverso la piattaforma DOL.

Tutti i dettagli sono disponibili all’interno del bando.