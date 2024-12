Università di Foggia opportunità di lavoro come tutor d’aula

L’Università di Foggia ha recentemente avviato una selezione pubblica per l’assunzione di sei tutor d’aula. Queste posizioni sono rivolte a professionisti con esperienza nel tutorato, nella consulenza e nell’orientamento in ambito universitario. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 10 dicembre 2024.

Università di Foggia: dettagli della selezione

Profili richiesti

I candidati selezionati saranno incaricati di fornire supporto nelle attività formative rivolte agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Regione Puglia e delle aree limitrofe. Le principali responsabilità includono:

Tutoraggio d’aula

Consulenza orientativa

Supporto nelle attività formative

Requisiti per la candidatura

Per partecipare alla selezione, è necessario possedere:

Titolo di studio : Laurea magistrale, specialistica o diploma di laurea (DL) conseguito secondo l’ordinamento previgente al DM n. 509/1999.

: Laurea magistrale, specialistica o diploma di laurea (DL) conseguito secondo l’ordinamento previgente al DM n. 509/1999. Esperienza professionale : Comprovata esperienza nel settore del tutorato, consulenza e orientamento, con particolare riferimento al contesto universitario.

: Comprovata esperienza nel settore del tutorato, consulenza e orientamento, con particolare riferimento al contesto universitario. Patente di guida: Categoria B.

Procedura di selezione

La selezione prevede due fasi principali:

Valutazione dei titoli: Analisi dei titoli accademici e dell’esperienza professionale dei candidati. Colloquio: Verifica delle competenze su tematiche quali:

Teorie e modelli dell’orientamento formativo

Metodologie per l’orientamento in ingresso, in itinere e in uscita

Costrutto di occupabilità e trend del lavoro futuro

Linee guida e normativa sull’orientamento

Transizione scuola-università-lavoro

Investimento 1.6 “Orientamento attivo nella transizione scuola-università” nell’ambito del PNRR

Dettagli contrattuali

Durata dell’incarico : 6 mesi

: 6 mesi Impegno mensile : 80 ore

: 80 ore Compenso: €10.000 lordi per l’intero periodo, comprensivi di tutte le ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali a carico del prestatore e degli oneri a carico dell’Ateneo.

Università di Foggia: come presentare la domanda

Le candidature devono essere inviate esclusivamente online tramite il portale inPA. È necessario autenticarsi utilizzando SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS. La scadenza per la presentazione delle domande è il 10 dicembre 2024.

SCARICA IL BANDO UNIVERSITA’ DI FOGGIA SELEZIONE PER TUTOR D’AULA

Nota: È consigliabile disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per eventuali comunicazioni ufficiali.

Università di Foggia – Tabella riepilogativa

Elemento Dettaglio Posizioni disponibili 6 tutor d’aula Requisiti – Laurea magistrale/specialistica o DL

– Esperienza nel tutorato universitario

– Patente B Durata incarico 6 mesi Impegno mensile 80 ore Compenso totale €10.000 lordi Scadenza domande 10 dicembre 2024 Modalità candidatura Online tramite inPA



Per ulteriori dettagli e per consultare il bando completo, si invita a visitare il sito ufficiale dell’Università degli Studi di Foggia.