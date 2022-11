4 modi di raggiungere l’aeroporto: vantaggi e svantaggi

Gli aeroporti sono spesso ben collegati con le principali città nelle vicinanze, in vari modi: autobus, navette, servizi di taxi, linee dirette di treni. Nonostante questo, molte persone preferiscono raggiungerlo in automobile, soprattutto per non avere vincoli legati ad orari. Non sempre, però, un parente o un amico può portarci in aeroporto. In quel caso, la scelta migliore è il parcheggio. Vediamo insieme i pro e i contro di tutti i mezzi con cui è possibile andare in aeroporto.

Andare in aeroporto in taxi: comodità a caro prezzo

Uno dei modi di raggiungere l’aeroporto, quello preferito dai viaggiatori di alto profilo, è il taxi. Il tassista passa a prendere il passeggero sotto casa, o sotto il luogo di lavoro, e lo porta in aeroporto facendo un unico viaggio, senza inutili soste o cambi di mezzo. Di solito, i tassisti hanno un costo prestabilito per le tratte che comprendono l’aeroporto: difficile definire un prezzo senza sapere da che distanza si parte, ma di solito si aggira intorno alle 30-35 euro solo andata.

Il grande vantaggio di questo mezzo è la comodità: nessun attraversamento della città per passare da un mezzo all’altro. Purtroppo, però, il viaggio in taxi è però un po’ caro se si viaggia da soli , mentre è una soluzione accettabile se si viaggia in gruppo. Inoltre, il tempo di percorrenza potrebbe essere piuttosto lungo, a causa del traffico e della scarsa fluidità delle strade nelle grandi città.

Raggiugere l’aeroporto con la propria auto: i vantaggi

Una buona soluzione per raggiungere la sede aeroportuale è usare la propria automobile. In questo modo si ha la massima libertà di movimento e non si è legati a orari prestabiliti. Inoltre, guidare in autostrada è più economico rispetto ad altri mezzi di trasporto.

Ad esempio, l’aeroporto di Milano Malpensa si trova a circa 45 km da Milano, e molti viaggiatori decidono di recarsi lì in auto, per poi affidarsi ad un servizio di parcheggio malpensa t2, preferendo spesso un parcheggio esterno, spesso molto più sicuro, conveniente e ricco di servizi aggiuntivi, di cui i più gettonati sono:

navetta,

lavaggio auto,

check-up auto,

assistenza bagagli,

ricarica auto elettriche.

Se non si sa da dove partire per orientarsi tra i prezzi, una buona idea è consultare la piattaforma Parkos, che, allo scopo di alleggerire i viaggiatori da mille pensieri, permette confronti e prenotazioni, in modo da trovare una situazione sicura ed economica.

Treno e autobus: economici ma con vincoli orari

Un altro modo per arrivare all’aeroporto è il treno, mezzo di trasporto molto comodo e facile da raggiungere, e che offre anche collegamenti diretti con il centro città. Il costo del biglietto varia a seconda della tratta che si decide di percorrere, ma non è elevato. Molti aeroporti hanno un trenino diretto che li collega con la stazione principale della città più vicina.

Il suo principale vantaggio è che il passeggero viene lasciato alla stazione dell’Aeroporto, e in pochi minuti può raggiungere il check in point, da cui partono i voli per tutto il mondo. Il treno ha però due vincoli: gli orari, poiché non tutte le fasce sono ben coperte, e il fatto che non è detto che casa nostra sia servita da una stazione collegata all’aeroporto. Inoltre, potrebbe non essere una soluzione pratica se si viaggia con bagagli ingombranti.

Come raggiungere l’aeroporto: conclusioni

Ricapitolando, l’aeroporto può essere raggiunto in diversi modi, ognuno con pro e contro. In taxi è sicuramente il modo più comodo, ma anche il più caro. Il treno è economico, ma ha orari rigidi. In autobus c’è maggiore flessibilità per quanto riguarda gli orari, ma c’è il problema dei bagagli ingombranti. Infine, raggiungere l’aeroporto in auto propria è la soluzione che offre maggiore libertà: si può scegliere di partire quando si vuole e di arrivare direttamente davanti all’aeroporto, potendosi affidare a un servizio di parcheggio economico e super-accessoriato.