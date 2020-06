Musica post lockdown, quante richieste per la riapertura del Petruzzelli

A un minuto dalla mezzanotte, le prenotazioni per il primo concerto del post lockdown al Teatro Petruzzelli erano già esaurite. I 200 posti messi a disposizione dalla Fondazione erano sold out.

Previste repliche dello spettacolo ad ingresso gratuito

Ben 1700 le prenotazioni pervenute nella prima mattinata di sabato, ma il numero continua a crescere. Per cercare di accogliere il maggior numero di richieste pervenute, la Fondazione ha predisposto due repliche del concerto mercoledì primo luglio e giovedì 2 luglio, sempre alle 19.30 e ad ingresso gratuito e sta studiando la possibilità di programmare ulteriori repliche.

Il concerto in programma

Martedì 30 giugno alle 19.30 sarà Roberta Peroni a dirigere l’Orchestra d’Archi del Teatro Petruzzelli, con un programma dedicato a Eine kleine Nachtmusik di Wolfgang Amadeus Mozart, Simple Symphony di Benjamin Britten, Serenata per archi Op. 22 di Antonin Dvořák, Antiche danze ed arie per liuto (III Suite) di Ottorino Respighi, dalle Variazioni su un tema elisabettiano (Variazioni sul Canone di Sellinger), Quick and Gay di Benjamin Britten, Finale e Fuga à la gigue di William Walton.

Bari e la musica sinfonica

Come si legge sulla pagina della Fondazione Petruzzelli, l’abbraccio alla città del suo Teatro è stato accolto con calore entusiasmo e questo testimonia il profondo legame fra Bari e la musica. Un’esigenza, quella di poter fruire della cultura musicale che la Fondazione Petruzzelli si impegnerà a colmare, in attesa del ritorno a pieno ritmo delle attività, auspicabilmente nel mese di settembre con l’opera L’Elisir d’amore di Gaetano Donizetti.

Come avviene la prenotazione all’evento

Le prenotazioni pervenute alla mail [email protected] saranno accolte in ordine di arrivo, farà fede la data e l’orario della mail. La prenotazione è nominativa (per una singola persona), sarà necessario indicare: nome e cognome, recapito telefonico, eventuale presenza di disabili in carrozzina. In caso di prenotazione per nuclei familiari si potrà prenotare per un massimo di 6 persone, di cui sarà necessario indicare tutti i nominativi. Richiedendo l’assegnazione di posti vicini ogni spettatore si assume la responsabilità della richiesta. Compatibilmente alla disponibilità dei posti, sarà consentito l’ingresso a Teatro solo degli spettatori che avranno ricevuto la mail di conferma dell’avvenuta prenotazione con l’assegnazione del posto. Per l’ingresso a Teatro bisogna indossare la mascherina fino al raggiungimento del proprio posto.