Foggia – Palermo, torna il “derby del Sud”

L’orario è inedito: il fischio di inizio sarà alle 14 Lo stadio, e questa purtroppo non è una novità – sarà vuoto. Ed è un peccato, perché Foggia e Palermo tornano a sfidarsi allo Zaccheria, domenica 6 dicembre, Uno dei più affascinanti ‘derby del Sud’ nel girone meridionale di Serie C, con due tifoserie unite ormai da anni da una forte amicizia.

Una settimana ‘particolare’

Un match che arriva però in una settimana ‘particolare’, per usare un eufemismo. L’agguato all’ex capitano rossonero, Federico Gentile, a cui ignoti hanno incendiato la porta di casa, ha ovviamente monopolizzato l’attenzione del pre-partita. Eppure, le premesse per una gara spettacolare ci sono tutte: il Foggia è all’ottavo posto con 18 punti in piena zona playoff, mentre il Palermo – con una gara da recuperare – è 11° in classifica ma hanno cominciato a ingranare dopo le tante difficoltà di inizio stagione, dovute anche al Covid.

I precedenti

Sono 18 i precedenti di Foggia-Palermo in Capitanata: il bilancio sorride ai padroni di casa con 5 vittorie, 11 pareggi e 2 sconfitte. Uno dei due successi esterni dei siciliani è stato proprio nell’ultimo match allo Zaccheria, in serie B, nella stagione 2018/2019, con i rosanero allenati da Bruno Tedino capaci di imporsi 2-1

È invece dolcissimo, per I rossoneri, il ricordo di un’altra sfida di Serie C: a Trapani, il 4 giugno 1989, il pareggio sancì il ritorno in serie B del Foggia.