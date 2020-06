Un reporter in valigia: la web serie di Paganelli sbarca su Instagram e “svela” il Gargano

View this post on Instagram

La pizza con la burrata di un ristorante di Mattinata, piccolo comune vicino a Manfredonia, è il punto di partenza della stagione di #unreporterinvaligia dal titolo ‘#Gargano, la montagna che profuma di mare’. Sono anni che viaggio in questa terra meravigliosa che unisce comunità montane e stazioni balneari, paesaggi mozzafiato e cibo buonissimo, ed è giunto il momento di raccontarvela. Vieste, Monte Sant’Angelo, le Isole Tremiti, i percorsi di trekking nella Foresta Umbra, i siti archeologici… In quest'anno difficile per tutto il mondo guardiamo al futuro con fiducia riscoprendo le bellezze che ci circondano. Seguitemi in questa avventura dalle dolci sorprese e dagli incontri esilaranti. Buona visione! NB: Gli episodi sono stati girati prima dell'emergenza coronavirus. . . . . #unreporterinvaligia #mattinata #viaggi #viaggiare #travel #explore #adventure #tourism #turismo #vacanza #puglia #italia #italy #natura #nature #landscape #paesaggio #breathtaking #sea #mare #blu #food #cibo #trekking #hiking #mountains #wild