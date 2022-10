Prendere in leasing delle auto elettriche senza avere la colonnine per la ricarica. Ci vuole del genio, ci vuole del talento per organizzare la transizione energetica a singhiozzo. Ecco cosa è successo: l’Asp di Palermo, l’Azienda sanitaria di Palermo ha preso in leasing 67 auto elettriche, ma per mesi – fino ad oggi – sono rimaste nei parcheggi della sede di via La Loggia, perché non c’erano le colonnine per ricaricarle. La notizia è stata raccontata dal cronista di Blogsicilia.it, Ignazio Marchese.

L’inchiesta di Blogsicilia.it sulle auto elettriche dell’Asp di Palermo

Le vetture, come scrive Blog Sicilia, sono rimaste per oltre sei mesi alle intemperie non utilizzate. La fornitura era stata comunicata dalla stessa azienda sanitaria ad aprile scorso nella quale si diceva che due delle 67 vetture elettriche erano state destinate al Poliambulatorio di Lampedusa. Una ad Ustica.

La storia va avanti da mesi. Come ricorda Marchese, “nel comunicato di aprile si diceva che l’azienda stava provvedendo a far installare le colonnine in tutti i maggiori presidi. Istallazione che è saltata come spiega la stessa azienda sanitaria”.

Dall’Asp la replica che conferma tutto

L’Asp ha provato a replicare a quanto riportato dal giornalista di Blogsicilia. La nota dell’azienda non soltanto conferma quanto sostenuto dal sito, ma apre altri scenari. Infatti, ecco cosa scrive l’azienda: “L’Asp si è dotata di 190 nuove autovetture, di cui 123 ibride non sono state ancora consegnate – dicono dall’Asp – Le restanti 67 elettriche, di cui alcune unità da mesi utilizzate nelle isole di Lampedusa ed Ustica, saranno fruibili nella loro totalità dalla prossima settimana, e cioè dopo la completa attivazione delle colonnine di ricarica, già installate in diversi Presidi dell’Asp. La cessione del ramo d’azienda dedicato da parte della ditta che si era aggiudicata l’appalto sul Me.PA. il 30 marzo scorso (da Enel X Italia s.r.l. a Enel X Way Italia s.r.l.) per la realizzazione di tali colonnine, ha determinato un imprevisto ed imprevedibile ritardo”.

Tutto chiaro, dunque. Resta solo un quesito a cui dare risposta: l’Asp di Palermo ha pagato il canone di leasing in questi mesi di mancato utilizzo delle vetture elettriche?