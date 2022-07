A Talk Sicilia, il programma di intrattenimento e di politica, ha parlato Salvatore Ombra, presidente di Airgest, la società che gestisce lo scalo aeroportuale di Trapani. Ecco cosa ha detto a Nino Amadore, parlando dei dati del traffico passeggeri di queste settimane.

“Siamo estremamente soddisfatti. Nel fare un’analisi dei dati del mese di luglio abbiamo sfondato la soglia dei 5000 passeggeri al giorno, che per noi è un dato importante. Ci siamo portati ai livelli record dell’aeroporto di Trapani degli anni 2012 2013, quando l’aeroporto ha raggiunto quasi 1.800.000 passeggeri. Non arriveremo a questi numeri quest’anno, perché anche questa stagione quest’anno è partita con forte ritardo. Oggi siamo nel pieno del traffico. Luglio certamente registra un forte incremento ulteriore, quindi supereremo la soglia dei 100.000 passeggeri. Abbiamo quasi sfiorato i 100.000 passeggeri nel mese di giugno e voglio dire, pensiamo di attestarsi entro l’anno sugli 800/900.000 passeggeri, per poi sfondare la soglia del milione di passeggeri e quindi tornare a regimi importanti dopo il 2023″.