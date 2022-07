Il progetto INCULTUM, finanziato dall’UE, concentrerà l’attenzione sul turismo in termini di cultura, natura, conoscenze ed esperienze personali. In particolare, analizzerà le sfide e le opportunità del turismo culturale finalizzate a promuovere uno sviluppo sociale, culturale ed economico sostenibile. Il progetto condurrà dieci casi pilota di territori e comunità viventi per individuare e co-creare soluzioni innovative personalizzate. L’obiettivo sarà quello di ridurre gli impatti negativi, imparando dalle buone prassi che sono replicate e tradotte in strategie e politiche, nonché migliorandole.

Il progetto Incultum prevede dieci interventi pilota in nove paesi europei: l‘altipiano di Granada, la Campina de Faro in Portogallo, Bibracte in Francia, l’Appennino della Garfagnana, i Monti di Trapani, le miniere di rame in Slovacchia, la Valle dell’Aoos in Grecia e del Vjos in Albania, le historic graves in Irlanda e l’arcipelago delle isole Svedesi.

Il progetto ha un costo complessivo di 3,7 milioni di euro, quasi interamente coperto dal contributo Ue che ammonta a 3.5 milioni di euro.

UNIVERSIDAD DE GRANADA (Coordinamento) – € 475 556,25

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI (Slovacchia) – € 171 875,00

COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL (Danimarca) – € 304 250,00

PROMOTER SRL Italia- € 194 250,00

SYDDANSK UNIVERSITET Danimarca – € 358 050,00

UNIVERSITA DI PISA- € 263 625,00

UPPSALA UNIVERSITET Svezia – € 381 250,00

GAL ELIMOS Italia – € 161 562,50

EACHTRA ARCHAEOLOGICAL PROJECTS LIMITED Irlanda- € 251 562,50

BIBRACTE Francia – € 265 625,00

KOINONIKI SYNETAIRISTIKI Grecia- € 171 867,50

QENDRA E KERKIMEVE DHE PROMOVIMIT SHQIPTARE – € 159 375,00

UNIVERSIDADE DO ALGARVE Portogallo- € 251 687,50

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DEGRANADA Spagna – € 50 000,00

BASHKIA PERMET Albania- € 26 875,00

Fonte: Commissione Europea/database Cordis