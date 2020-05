Ritorno al Futuro: Scabec intervista i protagonisti della cultura italiana

Pin This

Al via domani (venerdì 8 maggio alle ore 19,00 su facebook) un nuovo format della Scabec per i suoi social media. Una rubrica di approfondimento sul futuro dei musei e della cultura in Campania, dalla fase 2 ai nuovi scenari che ci aspettano.

Protagonisti saranno i direttori dei musei, gli artisti, i professionisti del cinema e del teatro, gli operatori culturali e i produttori. Ogni settimana un appuntamento: il primo con il direttore della Fondazione Real Sito di Carditello, Roberto Formato intervistato dal giornalista Peppe Iannicelli.

Da due anni al vertice della direzione della fondazione del Real sito di Carditello presieduta dal professore Nicolais, Roberto Formato è un importante esperto di turismo e marketing territoriale, con esperienze maturate sia in ambito pubblico che in realtà private internazionali. Tra le sue recenti iniziative – poco prima della crisi del Covid 19 – la realizzazione del nuovo logo e dell’identità visiva del sito, con la creazione di una rete di operatori dell’area del casertano.

Protagonista della prossima puntata Paolo Giulierini, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN)