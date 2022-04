50 anni di ricerca didattica in un libro, presentazione alla Lumsa a Palermo

Giuseppe Zanniello e Alessandro Di Vita ripercorrono settant’anni di ricerca didattica in Italia nel volume “La ricerca didattica in Italia (1950-2020)” edito da Armando editore e destinato a insegnanti e studenti che si preparano alla carriera. La presentazione domani, 6 aprile, nella sede della LUMSA, dipartimento di Palermo, in via Filippo Parlatore 65 alle 15.

Lo sviluppo della didattica

Esplorando i percorsi scientifici di Gino Corallo, Luigi Calonghi e Aldo Visalberghi, gli autori affrontano le più importanti questioni storico-epistemologiche e sociali dello sviluppo della didattica come scienza pratico-metodologica del processo di insegnamento-apprendimento ed evidenziano l’esigenza di innovare le pratiche di insegnamento mediante la sperimentazione nella scuola. La presentazione si svolgerà anche in collegamento streaming (info sul sito LUMSA). Dopo il saluto di Gabriele Carapezza Figlia, direttore del dipartimento di Giurisprudenza, interverranno i docenti della LUMSA Maria Cinque, Calogero Caltagirone e Vincenzo Schirripa. Saranno presenti gli autori.

Chi sono gli autori

Giuseppe Zanniello è stato professore ordinario di Didattica e Pedagogia Speciale presso l’Università degli Studi di Palermo. Alessandro Di Vita è professore associato di Didattica e Pedagogia Speciale presso l’Università degli Studi di Palermo.