A Lampedusa ‘Siamo sulla stessa barca’ con 350 studenti da tutta Europa

Siamo sulla stessa barca è il nome del più grande evento europeo sul tema del fenomeno migratorio rivolto alle studentesse e agli studenti italiani ed europei. Inizierà a Lampedusa il 30 settembre e terminerà domenica 3 ottobre 2021.

L’iniziativa è stata insignita della Medaglia della Presidenza della Repubblica italiana e gode dell’Alto Patronato del Parlamento europeo.

Il progetto Siamo sulla stessa barca si inserisce nel Progetto Fami “Porte d’Europa 2020/2021” e vede coinvolti il Comitato 3 ottobre insieme all’Istituto Omnicomprensivo L. Pirandello di Lampedusa, il C.P.I.A. di Agrigento, il Liceo Scientifico – musicale – coreutico G. Marconi di Pesaro. Le giornate sono realizzate in collaborazione con il Comune di Lampedusa e Linosa.

Gli eventi vedranno coinvolte 60 scuole, 350 studenti accompagnati da 93 docenti di 20 paesi europei (Italia, Bosnia, Croazia, Lettonia, Austria, Ungheria, Portogallo, Grecia, Romania, Spagna, Slovacchia, Germania, Belgio, Slovenia, Francia, Danimarca, Olanda, Inghilterra, Cipro, Estonia).

Sarà l’occasione per onorare le 368 persone morte nel tragico naufragio al largo di Lampedusa avvenuto il 3 ottobre 2013 e per ricordare le oltre 22.000 persone che da allora hanno perso la vita in mare.

“Essere a Lampedusa in queste giornate è per noi un dovere civico e morale – dice Tareke Brhane, presidente del Comitato 3 ottobre – siamo qui a Lampedusa per commemorare tutte le vittime dell’immigrazione e per parlare ai giovani studenti e studentesse europei di interdipendenza globale, di diritti umani, di integrazione culturale e di accoglienza”.

L’evento vedrà coinvolte oltre 15 associazioni e organizzazioni non governative italiane ed internazionali (Amnesty International – Asgi – Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra – Arising Africans – Centro Astalli – Cisom – Festival Divercity – Dalla Parte giusta della Storia – Medici Senza Frontiere – Generazione Ponte – Save The Children – Refugees Welcome – Legambiente – Denish Refugee Council – LABANOF, Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense dell’Università degli Studi di Milano – Scuola Sant’Anna di Pisa), il progetto “Snapshots from the borders”, Uclg, 3 agenzie delle Nazioni Unite (Unhcr, Unicef, Oim) oltre la Guardia Costiera e la Guardia di Finanza.

Sull’isola saranno presenti fotografi di fama internazionale come Isabella Balena. Autorità civili e religiose: l’Arcivescovo di Agrigento Mons. Alessandro Damiano e l’Imam di Catania, Kheit Abdelhafid. Vice presidenti di Commissioni, come: Maria Arena, Domenec Devesa, Pietro Bartolo. Attiviste e attivisti come Kwanza Musi Dos Santos e Andi Nganso.

Previsti videomessaggi del Presidente della Camera Roberto Fico, del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e della Senatrice Liliana Segre. Le serate vedranno coinvolti con uno spettacolo inedito dal titolo “Sotto lo stesso cielo” gli studenti del Liceo Scientifico, Musicale e Coreutico G. Marconi di Pesaro, ma sarà possibile assistere anche a un reading di Gianmarco Saurino e Daniele Greco oltre una performance di Willie Peyote e Lello Analfino con Tinturia.