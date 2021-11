A Striscia La Notizia una coppia siciliana: Roberto Lipari e Sergio Friscia

Saranno i palermitani Roberto Lipari e Sergio Friscia a condurre da domani, mercoledì 3 novembre, per oltre un mese – fino all’11 dicembre – Striscia la notizia, il tg satirico di Canale 5.

“La satira è importante, deve essere leggera – hanno spiegato i due conduttori – ma deve anche far riflettere. Ad esempio non riusciremo mai a superare, con tutte le nostre forze, le vette di comicità che si raggiungono in Parlamento. Come è avvenuto in questi giorni con il ddl Zan, quando abbiamo assistito a vere e proprie scene di cabaret accompagnate da applausi e ovazioni”.

Non si tratta di un debutto per Sergio Friscia, da 10 anni inviato di Striscia e già lo scorso anno alla guida di “Striscia la Notizia” insieme con un altro comico palermitano, Salvatore Ficarra, mentre dal 2019 Roberto Lipari è un inviato fisso del programma.

Una coppia del tutto inedita, quindi, che darà il cambio a quella composta da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. “Abbiamo lavorato insieme nel film Tuttoapposto – racconta Friscia -. Lì ci siamo amati. Ho visto crescere Roberto, quando ho fatto il mio primo spettacolo lui era ancora un bambino. Abbiamo due comicità diverse, ma nessuno dei due farà la spalla all’altro: ci passeremo la palla e ci divertiremo insieme”.

Per Roberto Lipari, cabarettista entrato nella squadra di Zelig, la conduzione del tg satirico è una prima assoluta. “Tutta l’ansia – dice – svanisce subito non appena ti trovi dietro quel tavolo. Ormai si è arrivati ad un punto tale che non si può dire più nulla su tanti temi, ma proprio la mancanza di censure è la forza che ha permesso una vita così lunga a un programma dissacrante come Striscia”.

Giancarlo Scheri, direttore Canale 5, ha commentato: “Saluto e ringrazio Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, nuova, bellissima coppia di Striscia la notizia, artefici – sotto la guida del grande Antonio Ricci – di un inizio di stagione strepitoso, all’insegna di stile, arguzia e intelligenza, che ha trovato grande riscontro su tutte le fasce di pubblico. E do il benvenuto alla nuova coppia, composta da Sergio Friscia e Roberto Lipari, alla quale faccio il nostro più grande in bocca al lupo. Ancora grazie a tutti e sempre W Striscia!”.