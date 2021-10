Abel Ferrara girerà un film su Padre Pio in Puglia: si cercano attori

Le riprese a novembre a Monte San Calogero

Si cercano attori e attrici

Ecco come partecipare

Un film su Padre Pio girato a partire da novembre e diretto dal regista statunitense Abel Ferrara a Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia. Ad annunciarlo lo stesso regista che ha detto che la pellicola si concentrerà al 1920, “quando a San Giovanni Rotondo, ci fu un massacro, quando lui era un giovane monaco, un periodo nel quale apparvero per la prima volta le sue stimmate”. Il protagonista sarà, come si legge su FoggiaReporter, Shia LeBoeuf e nel cast ci sarà anche Willem Defoe.

Il cast

La preparazione del casting è curata da OZ Film: si cercano figurazioni, figurazioni speciali, attori e attrici (per ruoli secondari), residenti in Puglia. Nel dettaglio: uomini, tra i 18 e i 75 anni, donne, tra i 18 e i 75 anni e bambini, tra i 5 e i 13 anni. In particolare volti interessanti, lineamenti molti forti, facce scavate e segnate, persone magrissime, uomini che sappiano andare a cavallo. Nota importante, si cercano attori/attrici che sappiano parlare e/o recitare in inglese.

Come proporre la propria candidatura

Le proposte e le candidature dovranno essere inviate con il seguente materiale:

curriculum vitae, 2 foto (primo piano e figura intera), video di presentazione (italiano e inglese), contatti telefonici e mail, indicazioni sulla città di residenza, età e altezza.

Per ulteriori informazioni e invio del materiale scrivere a: casting@ozfilm.it. Note: inviare il materiale specificando nell’oggetto “PADRE PIO_categoria (es. Attore)”.

(foto da FoggiaReporter.it)