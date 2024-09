Artisanal Evolution: Narrè e Syrtaria alla Milano Fashion Week 2024

L’evoluzione dell’artigianato si fa strada nel mondo della moda con “Artisanal Evolution”, un concept pensato per valorizzare le piccole e medie imprese artigiane (MPMI) italiane, dando loro accesso a piattaforme di visibilità internazionali come la Milano Fashion Week 2024. Questo evento, supportato da Confartigianato Moda, si svolge dal 17 al 23 settembre 2024 e offre una vetrina prestigiosa per artigiani che puntano a coniugare tradizione e innovazione nel settore moda.

Cosa rappresenta Artisanal Evolution?

Artisanal Evolution è più di una semplice esposizione di moda: si tratta di un progetto che permette alle MPMI di accedere agli showroom milanesi, solitamente riservati a brand di maggiore notorietà. L’iniziativa promuove una visione dell’artigianato in cui la tradizione si fonde con la contemporaneità, offrendo la possibilità di esporre i prodotti in spazi curati e uniformati per mettere in risalto l’originalità delle creazioni. Questa esposizione “fuori salone” consente di attrarre l’attenzione non solo del pubblico italiano, ma anche di buyer esteri interessati alla qualità del “Made in Italy”.

Le aziende protagoniste: Narrè e Syrtaria

Due aziende siciliane, Narrè e Syrtaria, sono tra le protagoniste di Artisanal Evolution. Queste imprese rappresentano l’eccellenza dell’artigianato locale, reinterpretando la moda in chiave moderna senza mai perdere di vista le proprie radici culturali.

Narrè, azienda palermitana, si distingue per l’approccio sostenibile e la capacità di fondere tradizione e design avant-garde. L’obiettivo di Narrè è creare capi timeless e no-gender, con un’attenzione particolare all’uso di materiali sostenibili e alla funzionalità degli abiti. Il loro stile destrutturato e trasformabile porta un’aria di novità nel panorama della moda italiana, puntando su capi versatili e industriali nello stile.

Dall’altra parte, Syrtaria, fondata a Siracusa, si specializza nella creazione di abbigliamento sartoriale e artigianale ispirato alla tradizione siciliana. I tessuti sono scelti con cura, spesso richiamando leggende locali come l’opera dei pupi e le celebri “teste di Moro”. Syrtaria utilizza metodi di produzione rigorosamente artigianali, preferendo ago e filo all’industria meccanizzata, garantendo che ogni capo sia unico e personalizzabile.

La Milano Fashion Week 2024: un’opportunità senza precedenti

L’integrazione di Artisanal Evolution all’interno della Milano Fashion Week 2024 rappresenta un’opportunità unica per queste aziende artigiane. L’evento non è solo una vetrina, ma un vero e proprio trampolino di lancio verso mercati internazionali. Gli showroom milanesi coinvolti, come Studio Zeta e Zappieri, offrono ai visitatori un percorso espositivo che evidenzia l’eccellenza sartoriale italiana, con allestimenti modulari che creano continuità visiva tra i diversi designer. Questo format, pensato per massimizzare l’impatto delle creazioni, è supportato da incoming di buyer provenienti da tutto il mondo.

L’equilibrio tra innovazione e tradizione

Uno dei tratti distintivi di Artisanal Evolution è la capacità di bilanciare innovazione e tradizione. Questo equilibrio è perfettamente incarnato nelle creazioni di Narrè e Syrtaria. Narrè, con il suo approccio innovativo, rivisita capi iconici della tradizione siciliana in chiave moderna, rendendoli versatili e adatti alle esigenze della moda contemporanea. Allo stesso modo, Syrtaria mescola tradizione e innovazione con le sue stampe ispirate a leggende millenarie e una manifattura artigianale che celebra l’arte del cucito.

Per entrambe le aziende, l’attenzione ai dettagli e alla qualità dei materiali è fondamentale. Narrè punta sulla sostenibilità, creando capi che durano nel tempo, mentre Syrtaria pone l’accento sulla personalizzazione, offrendo ai clienti la possibilità di indossare creazioni uniche e su misura.

Un modello di successo per il futuro della moda artigianale

L’iniziativa di Confartigianato Moda, attraverso Artisanal Evolution, sottolinea come l’artigianato italiano possa essere competitivo a livello globale se supportato da piattaforme di visibilità adeguate. Milano Fashion Week, con la sua risonanza internazionale, è il contesto perfetto per mettere in mostra l’abilità e la creatività degli artigiani italiani.

Progetti come Artisanal Evolution non solo promuovono il “Made in Italy” nel mondo, ma mostrano anche come la moda possa essere un settore di innovazione continua, capace di rinnovarsi senza abbandonare le sue radici più profonde. La collaborazione tra tradizione e modernità è, infatti, la chiave per garantire il successo e la longevità di queste piccole realtà artigianali.