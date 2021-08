Bonus cultura 500 euro per chi ha 18 anni: domande entro il 31 agosto 2021

Per richiedere il bonus cultura c’è tempo fino al 31 agosto 2021

E’ rivolto a chi ha compiuto 18 anni nel 2020

Per ottenerlo bisogna registrarsi al sito o scaricare l’app

Bonus cultura da 500 euro per i 18enni: per presentare le domande c’è tempo fino al 31 agosto. La misura è rivolta a tutti coloro che hanno compiuto 18 anni nel 2020 (cioè tutti i nati nel 2002) e le domande si sono aperte l’1 aprile, mentre la scadenza sarà il 31 agosto.

Cosa acquistare

Il bonus cultura da 500 euro sarà spendibile fino al 28 febbraio 2022 e serve per incentivare i consumi culturali dei giovani. Ecco cosa si può acquistare:



biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo (per “spettacoli dal vivo” si intendono produzioni di musica, danza, teatro, circhi e spettacoli viaggianti. Gli spettacoli di musica non includono eventi da ballo);

libri (inclusi audiolibri e libri elettronici, esclusi supporti hardware di qualsiasi natura atti alla relativa riproduzione);

titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;

musica registrata (cd, dvd musicali, dischi in vinile e musica online, esclusi supporti hardware di qualsiasi natura atti alla relativa riproduzione);

corsi di musica;

corsi di teatro;

corsi di lingua straniera;

prodotti dell’editoria audiovisiva (singole opere audiovisive, distribuite su supporto fisico o in formato digitale, con esclusione di supporti hardware di qualsiasi natura atti alla riproduzione.

abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale.

B onus cultura 500 euro: come spenderlo

Per spendere il bonus cultura 500 euro (che è individuale e nominativo) bisogna essersi registrati al portale e dopo bisogna esibire in negozio il buono (stampato o salvato in pdf sullo smartphone). Il buono si può spendere anche nei negozi on line indicando il codice identificativo.

Non ci sono limiti di spesa per un singolo acquisto ma non si può comprare più volte lo stesso bene (ad esempio più biglietti dello stesso concerto).

Come presentare domanda

Per presentare domanda occorre registrarsi sul sito 18app.italia.it oppure scaricare l’app 18App seguendo le istruzioni. Per accedere serve lo Spid ed essere residenti in Italia o avere un permesso di soggiorno valido.

Le cifre del bonus cultura

Negli anni gli importi spesi sono stati da un minimo di 162 milioni di euro nel 2016 (primo anno della misura con 356.274 utenti registrati) a 198 milioni nel 2018 (con 429.739 utenti registrati). L’anno scorso si sono registrati 389.678 utenti che hanno speso in totale 183 milioni di euro, mentre quest’anno al momento gli utenti registrati sono 380.414 e hanno speso finora 55 milioni di euro.