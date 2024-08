Brindisi Performing Arts dove arte e cultura s’incontrano

Il Brindisi Performing Arts (BPA) è un festival annuale che celebra le arti performative, attirando artisti e appassionati da tutta Italia e oltre. Questa manifestazione si svolge in Puglia, precisamente nella provincia di Brindisi, e offre un ricco programma di eventi che spazia tra musica, danza e teatro. In questo articolo, esploreremo l’importanza di questo festival, il suo impatto culturale e sociale, e forniremo una panoramica delle attività previste per l’edizione di quest’anno.

Brindisi Performing Arts per l’integrazione sociale

Il Brindisi Performing Arts è molto più di un semplice festival; è un’iniziativa che mira a promuovere l’integrazione sociale attraverso l’arte. Organizzato dalla AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica, il festival affronta tematiche sociali e culturali di grande rilevanza, cercando di abbattere i pregiudizi e di favorire l’inclusione. La struttura del festival è divisa in due edizioni: la Summer Edition e l’Autumn Edition, ognuna delle quali offre una gamma diversificata di eventi per diversi target di pubblico.

Summer Edition: un’estate di spettacoli e inclusione

La Summer Edition del Brindisi Performing Arts si terrà dal 21 agosto al 12 settembre, con eventi che si svolgeranno in vari comuni della provincia, tra cui Brindisi, Carovigno e Mesagne. Il festival si apre con un concerto gratuito del gruppo polacco VOŁOSI a Mesagne, che promette un mix unico di rock, punk e jazz. Con oltre 900 concerti all’attivo, VOŁOSI è noto per la sua capacità di fondere tradizioni musicali locali con suoni moderni.

Un altro appuntamento da non perdere è lo spettacolo di Massimiliano Loizzi, noto per il suo approccio satirico a temi come il razzismo e la disuguaglianza di genere. Il suo spettacolo “Il Tour Buonista” si terrà il 23 agosto a San Pancrazio Salentino e promette di offrire una riflessione pungente e ironica sulla società contemporanea.

Arte e magia per tutte le età

Uno degli obiettivi del Brindisi Performing Arts è quello di coinvolgere tutte le fasce d’età, dai bambini agli adulti. Per i più piccoli, il festival propone spettacoli come “Hanno vinto i bambini” di Gianluigi Cosi, un evento che combina musica e narrazione attraverso il Kamishibai, una tecnica di storytelling giapponese. Questo spettacolo, che si terrà presso l’Ospedale Perrino di Brindisi, è pensato per educare e intrattenere, affrontando temi come il rispetto per l’ambiente e l’importanza della diversità.

Gli amanti della magia non vorranno perdersi le performance di Raffaello Corti, in arte Faccestamagia, che presenterà il suo spettacolo di magia comica sia alla REMS di Carovigno che al Castello Dentice di Frasso. Con il suo stile unico, Corti riesce a trasformare la magia in un’esperienza surreale e coinvolgente.

Autumn Edition: nuovi talenti e inclusione

La Autumn Edition del festival, che si svolgerà tra ottobre e novembre, è dedicata a spettacoli multidisciplinari che includono artisti con disabilità e detenuti. Questo segmento del festival è particolarmente significativo perché utilizza l’arte come strumento di riabilitazione e integrazione, offrendo agli artisti partecipanti un’opportunità di espressione unica.

Brindisi: un crocevia di culture e arti

La città di Brindisi, sede principale del festival, è un luogo ricco di storia e cultura. Situata lungo la costa adriatica, Brindisi è stata per secoli un importante porto e punto di contatto tra Oriente e Occidente. Oggi, la città continua a essere un crocevia di culture, come dimostra la varietà di eventi e iniziative culturali che ospita.

L’impatto del festival sulla comunità

Il Brindisi Performing Arts non è solo un evento culturale, ma anche un potente strumento di trasformazione sociale. Attraverso il suo programma variegato, il festival contribuisce a sensibilizzare il pubblico su importanti tematiche sociali, promuovendo il dialogo e l’inclusione. Inoltre, offre agli artisti locali e internazionali una piattaforma per esprimersi e per connettersi con un pubblico ampio e diversificato.

Partecipare al Brindisi Performing Arts

Partecipare al Brindisi Performing Arts è un’opportunità unica per vivere l’arte in tutte le sue forme, in un contesto che valorizza l’inclusione e la diversità. Gli eventi del festival sono accessibili a tutti, e molti di essi sono gratuiti, grazie al sostegno di enti locali e regionali, tra cui il Ministero della Cultura, la Regione Puglia e diversi comuni della provincia di Brindisi.

Per ulteriori informazioni sul programma e sugli eventi del festival, è possibile visitare il sito ufficiale del Brindisi Performing Arts e seguire i loro canali social. Non perdere l’occasione di immergerti in un’esperienza artistica unica nel suo genere!

21 agosto, ore 21:00, Piazza Orsini del Balzo, Mesagne Concerto gratuito di VOŁOSI (Rock, Punk, Jazz)

23 agosto, ore 21:00, Piazza Castello, San Pancrazio Salentino Massimiliano Loizzi con “Il Tour Buonista” (Satira su razzismo, omofobia e disparità di genere)

24 agosto, ore 21:00, Castello Dentice di Frasso, Carovigno Massimiliano Loizzi con “Fabulae” (Evoluzione delle fiabe e della condizione della donna)

25 agosto, ore 17:30, Portoguaceto Agribeach, Carovigno Chromophobia presenta l’album “THE NEW WORLD” (Elettronica) Concerto di Nava (Sonorità mediorientali ed elettroniche)

27 agosto, ore 14:00 e 15:30, Reparto di Pediatria, Ospedale Perrino, Brindisi Spettacolo “Hanno vinto i bambini” di Gianluigi Cosi e Chiara Sergio (Musica e Kamishibai)

28 agosto, ore 15:00, REMS di Carovigno Raffaello Corti (Faccestamagia) con “Uno spettacolo che mi vedrei” (Magia comica)

28 agosto, ore 21:00, Castello Dentice di Frasso, Carovigno Raffaello Corti ripete “Uno spettacolo che mi vedrei” (Magia comica)

12 settembre, ore 10:00, Casa Circondariale di Brindisi Spettacolo “Hensel e Gretel” della Compagnia Teste di Legno (Teatro di figura)



Questi eventi rappresentano solo una parte del ricco programma del Brindisi Performing Arts, che continua a offrire una varietà di spettacoli durante la sua Summer Edition.