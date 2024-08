Maison du Monde e Leroy Merlin cercano personale a Palermo

Il mercato del lavoro a Palermo sta vivendo una nuova ondata di opportunità grazie a due noti marchi internazionali: Maison du Monde e Leroy Merlin. Entrambe le aziende stanno cercando personale per ampliare il loro team nei punti vendita della città. Se sei alla ricerca di un lavoro nel settore del design, dell’arredamento e della ristrutturazione, queste posizioni potrebbero fare al caso tuo. Ecco una panoramica dettagliata delle opportunità disponibili e di come candidarsi.

Maison du Monde: design e passione per l’arredamento

Maison du Monde è un brand conosciuto a livello mondiale per il suo stile unico nel settore dell’home decor. L’azienda è attualmente alla ricerca di un store manager per il suo punto vendita di Palermo. Questo ruolo chiave richiede un candidato con esperienza, passione per le vendite e capacità di leadership. Ecco i dettagli del profilo ricercato:

Esperienza : Un minimo di 3 anni come store manager in contesti retail, preferibilmente in grandi superfici.

: Un minimo di 3 anni come store manager in contesti retail, preferibilmente in grandi superfici. Competenze : Capacità di motivare e gestire un team, attitudine alla vendita e orientamento alla soddisfazione del cliente.

: Capacità di motivare e gestire un team, attitudine alla vendita e orientamento alla soddisfazione del cliente. Caratteristiche personali: Capacità di lavorare in modo indipendente e in squadra, e condivisione dei valori aziendali di ottimismo, creatività e impegno.

Per candidarsi, è necessario visitare il sito ufficiale di Maison du Monde e compilare il modulo di candidatura disponibile nella sezione “Offerte di lavoro”.

Leroy Merlin: costruzione e ristrutturazione

Leroy Merlin è un altro gigante del settore fai-da-te e della ristrutturazione che sta cercando personale per i suoi punti vendita di Palermo Mondello e Palermo Forum. Le posizioni aperte includono ruoli manageriali e tecnici, come:

Manager di negozio : Richiede una laurea o un master in discipline economiche o scientifiche, esperienza manageriale e conoscenza degli strumenti di Business Intelligence.

: Richiede una laurea o un master in discipline economiche o scientifiche, esperienza manageriale e conoscenza degli strumenti di Business Intelligence. Architetti: Per il nuovo servizio di ristrutturazione, sono richiesti laurea, iscrizione all’Albo degli Architetti, due anni di esperienza, partita IVA e disponibilità a lavorare full-time.

Leroy Merlin cerca anche professionisti per Arky, la società edile del gruppo, che offre servizi di ristrutturazione chiavi in mano. Le figure richieste includono:

Imprese edili : Per progetti di ristrutturazione completi.

: Per progetti di ristrutturazione completi. Falegnami : Specializzati nel montaggio di porte e serramenti.

: Specializzati nel montaggio di porte e serramenti. Idraulici : Per l’installazione di sistemi di riscaldamento e sanitari.

: Per l’installazione di sistemi di riscaldamento e sanitari. Montatori di mobili: Per bagni e tende da sole.

Per tutte le posizioni, è essenziale avere il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e il DURC aggiornato. I candidati possono visitare il sito di Leroy Merlin per esplorare le opportunità disponibili e inviare le loro candidature nella sezione “Jobs-Offerte di lavoro”.

Perché lavorare a Palermo con Maison du Monde e Leroy Merlin

Lavorare con Maison du Monde e Leroy Merlin a Palermo offre numerosi vantaggi. Non solo avrai la possibilità di lavorare con marchi di fama mondiale, ma potrai anche far parte di un ambiente dinamico e innovativo che valorizza la crescita personale e professionale. Queste aziende offrono formazione continua e opportunità di carriera, supportando i dipendenti nel loro percorso di sviluppo.

Inoltre, lavorare in una città come Palermo significa poter godere di una qualità della vita unica, con un clima mite, una ricca storia culturale e un’accogliente comunità locale. Palermo è in continua crescita, con un mercato del lavoro in espansione che offre opportunità in vari settori, dal turismo all’edilizia, passando per l’innovazione tecnologica.

Come prepararsi per la candidatura

Se sei interessato a candidarti per una delle posizioni offerte da Maison du Monde o Leroy Merlin, ecco alcuni suggerimenti su come prepararti al meglio:

Aggiorna il tuo CV: Assicurati che il tuo curriculum evidenzi le esperienze e le competenze più rilevanti per la posizione desiderata. Lettera di presentazione: Scrivi una lettera di presentazione personalizzata che metta in luce la tua passione per il settore e la tua motivazione a lavorare per il brand scelto. Preparati per l’intervista: Fai ricerche sull’azienda e preparati a rispondere a domande su come potresti contribuire al suo successo. Networking: Considera la possibilità di partecipare a eventi locali o online per espandere la tua rete professionale e scoprire ulteriori opportunità.

Con queste informazioni e consigli, sarai pronto a cogliere al meglio le opportunità di lavoro offerte da Maison du Monde e Leroy Merlin a Palermo. Non perdere l’occasione di entrare a far parte di questi prestigiosi brand e dare una svolta alla tua carriera nel settore dell’arredamento e della ristrutturazione.